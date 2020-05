Las comisiones de tu cuenta son fáciles de esquivar si sabes cómo

Tras el aluvión de comunicaciones de las entidades españolas acerca del aumento de comisiones o el endurecimiento de requisitos para eliminar costes en las cuentas durante los últimos meses, llegó el momento más temido por los clientes bancarios: la fecha de aplicación de las nuevas condiciones.

Algunas entidades como el Sabadell o Bankia ya han empezado aplicar las nuevas políticas de comisiones en las cuentas de sus clientes, algo que no ha sido acogido muy positivamente dada la situación de crisis sanitaria y económica que está atravesando el país.

Si nuestra situación personal o profesional nos impide cumplir con las nuevas cláusulas del contrato de nuestras cuentas (nos han aplicado un ERTE, hemos sido despedidos, nuestros ingresos no alcanzan el importe mínimo requerido…), los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com recomiendan revisar la oferta de otras entidades sin comisiones y sin vinculación.

Contrata una cuenta sin comisiones

Rehuir de los costes de nuestras cuentas bancarias no es complicado, de hecho, el banco nos da la opción de no pagarlos siempre y cuando cumplamos con sus condiciones, aunque, dependiendo de la entidad, nos lo pondrá más o menos sencillo.

Si nuestra entidad nos obliga a asumir unos requisitos que no nos favorecen, lo más fácil para evadir costes, que pueden superar los 240 euros por una cuenta en el peor de los casos, es cambiar de banco.

¿Qué opciones son las mejores? Es difícil dar con un producto perfecto, ya que cada cliente valora de forma distinta las ventajas de un producto bancario en función de sus necesidades y objetivos. Para ayudarnos a decidir qué opción escoger, desde HelpMyCash.com revelan cuáles son las cuentas más populares de 2020.

En primer lugar, destaca la Cuenta Nómina de ING, una opción que nos permite domiciliar ingresos en concepto de nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe y realizar toda la operativa habitual sin necesidad de pagar comisiones. Dándonos de alta en la cuenta de ING, recibiremos de forma gratuita las tarjetas de crédito y débito, que no generarán tampoco costes de mantenimiento y con las que podremos sacar efectivo sin comisiones en más de 50.000 cajeros repartidos por el país.

Otro de los bancos que más interés despiertan entre los usuarios del comparador financiero es Openbank, el banco online del Grupo Santander, que se confirma como el líder en promociones bancarias. Se trata de una alternativa muy llamativa que ofrece muchas ventajas para los nuevos clientes, desde regalos por abrir una cuenta o domiciliar una nómina hasta descuentos en marcas reconocidas, devolución de recibos, intereses elevados para remunerar nuestros ahorros, etc. Su cuenta más básica, la Cuenta Corriente Open es 100% gratuita, ya que no implica costes de mantenimiento ni administración aunque no domiciliemos los ingresos en la entidad, al igual que su Tarjeta de Débito Open de Mastercard asociada, que también está libre de gastos y nos permite retirar dinero desde cualquiera de los 7.500 cajeros de Banco Santander repartidos por la geografía española.

En tercer lugar, uno de los grandes bancos en España, BBVA. La Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA está pensada para nuevos clientes, los cuales se beneficiarán de no pagar costes de mantenimiento o administración en la cuenta sin necesidad de domiciliar ingresos, recibos u otras vinculaciones. BBVA no aplica costes por emitir la tarjeta de débito, que tampoco tiene gastos de mantenimiento. Con dicha tarjeta, los clientes podrán retirar efectivo gratis en más de 6.000 cajeros de BBVA en España. Tanto esta como las anteriores cuentas permiten incorporar cotitulares, pero eligiendo BBVA o ING las tarjetas de débito serán gratis para hasta dos titulares, mientras que si nos decantamos por Openbank, pagaremos por la tarjeta del segundo miembro de la cuenta.