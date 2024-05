Una showgirl habla de sus relaciones con Cristiano Ronaldo y con Balotelli y desvela cuál de los dos fue el amor de su vida

Tanto Cristiano Ronaldo como Mario Balotelli sucumbieron en su día ante los encantos de la famosa showgirl Raffaella Fico. Sobre cómo comenzó su “pequeña e intensa” historia con el que fuera delantero del Real Madrid, contó en un entrevista: “Yo tenía 20 ó 21 años, estaba en Cerdeña en un evento, lo conocí en esa ocasión, él se acercó a mí, empezó a cortejarme y intercambiamos números. Así comenzó esta pequeña historia”.

“Yo ni siquiera sabía quién era. Estaba con mi agente que me dijo ‘Mira a quién tienes’ y le pregunté quién era, me explicó que era uno de los mejores futbolistas del mundo», añadió Raffaella Fico.

Cristiano Ronaldo fue el primer amor de esta showgirl

Raffaella Fico definió su romance con Cristiano Ronaldo como “una historia hermosa, intensa, que guardo en mi corazón. Fue mi primer novio...”.

“Estuve locamente enamorada de Cristiano Ronaldo durante 11 meses. Era un chico normal, sencillo y tranquilo”, había dicho la showgirl en 2018.

Balotelli fue el gran amor en la vida de Raffaella Fico

Sobre cómo conoció a Mario Balotelli, con el que tiene una hija, Raffaella, de 11 años, dijo: “Conocí a Balotelli en la discoteca, fui allí con su hermana, a quien había conocido en 'La Isla de los Famosos'. Su hermana le dio mi número, luego empezamos a hablar, salimos juntos y al final de la tarde sacó del capó del coche un ramo de rosas”.

“No quería ser padre y me pidió una prueba de ADN. Tal vez porque era demasiado joven y un poco picante, al principio no tenía ganas de ser padre”, señaló Raffaella Fico al ser preguntada al respecto.

“No le guardo rencor, le he perdonado todo, porque de nuestra relación nació nuestra hija y ella es mi gran amor. Ha habido traiciones, cuando estábamos juntos me traicionó... Me engañó en más de una ocasión, eran cuernos públicos, no se podían ni ocultar. Lo perdoné porque estaba muy enamorada... Balotelli fue el gran amor de mi vida”, confesó la showgirl para finalizar.