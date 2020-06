70.000 feriantes y autónomos fijos discontinuos, en quiebra y sin ayudas

Más 70.000 autónomos fijos discontinuos siguen sin respuesta por parte de Gobierno a su situación límite: no pueden trabajar y tampoco pueden acceder a las ayudas sociales. Esa es la denuncia que hacen las asociaciones de autónomos desde hace semanas sin que haya tenido una respuesta clara del Ejecutivo, que en boca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido infinidad de veces en que “no vamos a dejar atrás a ningún trabajador y los trabajadores fijos discontinuos también podrán incorporarse a la protección de los ERTE”. Sin embargo la realidad es muy distinta.

Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) unos 70.000 autónomos fijos discontinuos se encuentran en riesgo al no poder desarrollar su actividad ni percibir ninguna de las ayudas disponibles para el colectivo, de los cuales más de 30.000 serían feriantes, el grupo de estos autónomos más afectado. Por ello, urgió a que se apruebe un subsidio especial para ellos y avisó de que ya ha comenzado la “cuenta atrás” para hacerlo bajo el periodo de alarma, dado que “muchos en estos momentos están en una situación de riesgo de pobreza extrema”.

En declaraciones a Servimedia, su presidente, Eduardo Abad, destacó que, de estos 70.000 autónomos, los miles que se dedican a las atracciones de feria y “se arruinarán”. Explicó que estos trabajadores del sector del ocio suelen darse de alta en el mes de abril, pero con la declaración de la pandemia y la suspensión de estas actividades no han podido comenzar a trabajar este año, con lo que no pueden acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada para los autónomos que vieron afectados sus negocios por el Covid-19 ni tampoco al cese ordinario.

Por su parte, uno de los portavoces del colectivo de feriantes de Madrid, Valentín Fonbuena, ha explicado que esta profesión no está “en ninguna de las fases de la desescalada”, cuando según ha asegurado son capaces de adoptar todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias “somos trabajadores al aire libre y podemos delimitar los recintos con vallas para limitar aforos y así garantizar los dos metros de distanciamiento social”. Por ello dicen no entender por qué son los grandes olvidados en esta crisis “no se ha contado con nosotros y no lo podemos entender porque se autorizan terrazas, playas, parques de atracciones... todo menos las ferias” y han pedido al Gobierno que les permitan reiniciar su actividad. “Llevamos sin trabajar los seis meses de invierno, tampoco podremos los seis de verano y ya han anunciado que tampoco podremos trabajar después así que serán 18 meses con ingresos cero”, ha lamentado.

Abad ha denunciado que “estos autónomos están al límite de la paciencia" y urgió a aprobar un subsidio especial de cuantía similar al cese de actividad -como mínimo, 661 euros mensuales- y hacerlo antes de que finalice el periodo de alarma para aligerar su tramitación y su cobro para estos trabajadores. El presidente de UPTA incidió en la “gravedad” de este asunto, particularmente, para los autónomos dedicados a las atracciones de feria, porque “recaudan en estos seis meses de estacionalidad -desde Semana Santa- la mayoría de los ingresos que generan para todo el año. Es una apuesta por que el sector no desaparezca". Además de los autónomos fijos discontinuos dedicados a las atracciones de feria, también los hay en el sector de la hostelería, o en el de la venta ambulante, entre otros, y “o les damos alternativas, o será la quiebra total de estas actividades”.