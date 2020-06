Así se repartirán los 16.000 millones del fondo de ayuda a las autonomías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el fondo de ayuda no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo del 16 de junio a través de un real decreto-ley. Así lo ha detallado durante su comparecencia semanal tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, en la que compartió con las autonomías el nuevo reparto del fondo. Según ha explicado, 9.000 millones de euros se destinarán a lo que ha calificado como “inversión sanitaria"; otros 2.000 a inversión en Educación y los 5.000 millones restantes a compensar la caída de los ingresos motivada por la crisis del coronavirus.

Este fondo, según Sánchez, supone el mayor desembolso de recursos “jamás” aprobado para las autonomías. En este sentido, ha asegurado que la cantidad supone el triple de lo presupuestado para Sanidad o Educación; el doble de lo destinado a infraestructuras o el triple de lo que se emplea en seguridad ciudadana.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, el fondo son transferencias directas y no préstamos, por lo que las comunidades no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda ni les generará intereses de ningún tipo. “Es una entrega definitiva”, ha subrayado Sánchez. Se trata, según ha dicho, de recursos que se “reparten sin condicionalidad”, por lo que cada comunidad autónoma usará los “fondos recibidos y no rendirá cuentas ante el Gobierno”.