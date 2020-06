La candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo, en manos de Sánchez

A pesar de ser considerada la favorita, la vicepresidenta económica Nadia Calviño extrema la prudencia sobre su candidatura a presidir el Eurogrupo. En declaraciones a los periodistas antes de una reunión hoy con sus homólogos europeos, Calviño considera positivo que su nombre figure en todas las quinielas para sustituir a Mario Centeno y considera que esto debe interpretarse como una «clara señal de confianza» al Gobierno. Aunque su nombre suena en los pasillos comunitarios desde hace meses para coger el testigo del portugués, la candidatura de la vicepresidenta española todavía no es oficial. Según su propio testimonio, será el presidente del Gobierno el que tendrá la última palabra sobre esta decisión «en los próximos días» y teniendo en cuenta «el interés general».

Tras el anuncio de su renuncia como ministro de Finanzas luso este pasado martes, Centeno ha tenido la oportunidad hoy de dar a conocer de primera mano a sus colegas europeos su decisión. Con este paso, comienza el pistoletazo de salida para elegir quién le sustituirá en este cargo, ya que es requisito que el presidente del Eurogrupo sea a su vez ministro de Finanzas de uno de los países de la moneda única. Esto, además, obliga a Sánchez a no hacer ninguna remodelación en su gobierno si al final Calviño es la elegida.

Todo indica que la oficialización de su candidatura está prácticamente asegurada, aunque España quiere cerciorarse de contar con la mayor red de apoyos posibles antes de dar un posible paso en falso. Sin embargo, la vicepresidenta no ha aclarado si ya han comenzado estos contactos y se ha limitado a contestar que el proceso todavía no está estaba en marcha. En la carrera también se encuentran el ministro de Luxemburgo, Pierre Gramegna, y el irlandés Paschal Donohoe. «De momento, España no ha adoptado ninguna decisión y en los próximos días veremos las distintas alternativas y tomaremos como país las decisiones que correspondan», ha asegurado Calviño, sin querer desvelar sus cartas. Se espera que el proceso concluya a principios de julio. Calviño aparece como el relevo natural de Centeno al pertenecer a un Ejecutivo socialistas y un país del sur.