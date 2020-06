El Ibex a la espera

Jornada prácticamente plana la de nuestro selectivo que cierra la semana en rojo, pero consigue salvar niveles relevantes a la hora de seguir pensando en un posible movimiento alcista. Hemos conseguido cerrar por encima del mínimo de la semana anterior y se sigue conservando la estructura alcista que inició a mediados del mes de marzo. Cualquier catalizador podría ser determinante para salir del lateral en el que nos encontramos.

El mercado se sigue sustentando a pesar de la grave situación que se sigue viendo durante esta crisis, las últimas declaraciones que se han emitido a través de los funcionarios de la administración Trump es que no se volverá a cerrar de la manera que se hizo en marzo y que ocasionó un parón económico sin precedentes, lo que puede analizarse como que lo peor ya ha pasado. Pero no hay que dejar de lado que la mayor economía del mundo y su sistema financiero se puede aproximar de nuevo a las consecuencias inmediatas de la recesión en la que estamos sumidos y no es otra cuestión que los impagos de préstamos, cuestión que despertará nuevos fantasmas del pasado.

Por último y no menos importante se están empezando a tomar iniciativas de veto sobre pasajeros de zonas conflictivas, como es el caso de Europa hacia los Estados Unidos. Este tipo de medidas podría ocasionar un efecto dominó de consecuencias globales de gran impacto. En el plano corporativo hay que destacar de nuevo el mal comportamiento del sector bancario que adolece las consecuencias de unos tipos de interés tan bajos, una baja demanda de sus productos debido a la incertidumbre existente y un posible aumento de la morosidad, esto ocasiona unas perspectivas muy negativas respecto al sector que sigue reflejándose vía precio.