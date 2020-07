Margrethe Vestager: «Hay muchas razones para aprobar ya en julio el Fondo de Reconstrucción»

La danesa Margrethe Vestager (Glostrup, 1968) es lo más parecido que existe a una estrella en la gris burbuja de los pasillos comunitarios. La pasada legislatura se ganó fama de implacable contra los abusos de los gigantes tecnológicos y no le tembló el pulso a la hora de imponer cuantiosas multas a Apple o Google. Durante este mandato, la presidenta Úrsula Von der Leyen la ha convertido en uno de los tres vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea. A la todopoderosa cartera de Competencia se le ha unido el reto de la digitalización. Y Vestager no se arredra.

-¿Qué espera de la próxima cumbre sobre el Fondo de Reconstrucción? ¿Es imprescindible un acuerdo en julio?

-Una decisión en esta cumbre es valiosa en sí misma. Si tenemos ya un acuerdo, podemos empezar a poner en marcha los planes de los Estados y que todo se ponga en funcionamiento. La velocidad es esencial aquí para las personas que pueden perder su trabajo, para que su medio de vida no esté en peligro, lo que redundará en una recuperación más rápida, pero también desde el punto de vista geopolítico, ya que Europa no se quedará atrasada sino que volveremos a ponernos en pie y podremos trabajar en nuestros planes de digitalización y lucha contra el cambio climático. Así que hay muchas razones para llegar a un acuerdo en julio. Sé la posiciones y la necesidad de negociar, pero creo que Charles Michel (presidente del Consejo) está trabajando muy duro para encontrar un acuerdo.

-Con la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado debido a la pandemia se ha dado a algunas empresas y países una gran ventaja competitiva. ¿Cómo va a lidiar con eso en el futuro?

-Nos lo tomamos muy en serio. Una de las razones por las que todavía tenemos reglas sobre las ayudas de Estado es porque queremos hacer las cosas de manera concienzuda. Algunos Estados gastarán más que otros porque pueden permitírselo. Alemania es la líder absoluta, con más o menos la mitad de las ayudas. Hay un lado bueno en esto porque el gasto alemán permite a las empresas mantener a sus proveedores ocupados y a lo consumidores cubrir sus necesidades. Además, hemos pedido a Alemania que gaste durante los últimos 10 años y ahora lo hace a lo grande, con casi 2,3 billones de euros acumulados. El riesgo de fragmentación está ahí y por eso hemos propuesto el plan de recuperación, para que independientemente de lo que hagan los Estados, haya una recuperación común. Hay un instrumento específico, el fondo de solvencia, para empujar a inversores privados hacía empresas que de otra manera no podrían reponer su capital. La segunda fase del coronavirus será más de solvencia que de capital y vemos que hay empresas en algunos países que no pueden confiar en el Estado. Por eso proponemos este instrumento europeo, con dinero europeo, para países dónde las empresas estén en una situación precaria.

-Este instrumento de solvencia, ¿podrá empezar a funcionar este año?

-Sí, es lo que estamos planeando, pero depende mucho del Consejo y del Parlamento. Necesitamos este instrumento este año y por eso ha empezado también la tramitación en el Parlamento.

-¿Cuándo terminará esta relajación temporal de las ayudas?

-Algunas partes terminarán este año, pero para el capital necesitaremos más tiempo debido a la naturaleza de estas operaciones. Tenemos que seguir las dinámicas de esta crisis. No sabemos si vamos a tener otra segunda caída de la economía, puede que haya destellos pero realmente no sabemos como afrontarlo. Puede haber países con muy pocas víctimas pero muy afectados por la crisis económica. Si recuerda, con la crisis financiera hubo entidades golpeadas al principio y otros países que lo sufrieron después. También debemos ver si hay temas que todavía no han afrontado los Estados. Por ejemplo, la situación de las start-up. No queremos sacrificar el potencial de estas empresas si finalizamos este marco temporal demasiado pronto.

-Su posición es que los políticos no pueden elegir a los ganadores y que las empresas deben competir en igualdad. ¿Cómo se conjuga eso con la idea de definir ecosistemas estratégicos? ¿Intenta no ceder a las presiones de Alemania y Francia para relajar la normativa de fusiones para crear campeones europeos?

-Lo más importante es tener un sector industrial fuerte y una competición justa, son los dos reversos de la misma moneda. Con un campo de juego nivelado, las empresas intentan hacerlo lo mejor posible. Pero hay diferentes ecosistemas horizontales. A veces hay barreras a la competencia justa o fallos de mercado en sectores específicos que necesitan la fuerza necesaria para competir. Por ejemplo, en microelectrónica o baterías eléctricas. Por eso hemos permitido los Proyectos de Interés Europeo. Por eso es importante que en cada Estado miembro tengamos negocios de todos los tamaños que se apoyen. Tenemos malos ejemplos de lo que pasa cuando seleccionamos ganadores, incluso después de la Gran Depresión en EE UU se relajaron las normas de competencia. Después, todo el mundo se dio cuenta que esto había lastrado la recuperación. Es importante que todo esto esté alineado. La política industrial no necesita la vieja escuela de los políticos que escogen a sus favoritos, asegurando con subsidios lo que no pueden compensar para no se sabe qué.

-¿Cómo va a probar la Comisión Europea que países terceros como China hayan pagado subsidios a una empresa que opera en la UE?

-Hacemos una clara distinción entre inversiones extranjeras directas y subsidios. Si hacen que las empresas europeas tengan más difícil competir, no es inversión sino injusticia. En el libro blanco (documento de propuesta no legislativo) hay dos ámbitos En las fusiones, será obligatorio notificar que la adquisición ha sido posible gracias a un subsidio extranjero. Puede considerar esto ingenuo. Puede ser que el interés europeo sea permitir esta adquisición, entonces se hará un balance. Si no se notifica pero después se descubre, comenzará un procedimiento que puede terminar en multa si no se ha hecho lo correcto. La segunda parte tiene que ver con los negocios ya llevados a cabo a partir de la información de mercado, quejas o la propia investigación de la Comisión Europea. No es tan complicado ver si hay subsidios como qué hacer con ello. Es difícil devolver ese dinero, en la UE tienes que devolver la ayuda al Estado que te la concedió. Estamos preguntando si deberíamos tener poderes para que los subsidios paguen la investigación, se comparta el conocimiento o la infraestructura.

-Estas medidas no pueden afectar a las inversiones extranjeras cuándo la débil economía europea tras el coronavirus puede necesitarlas?

-Lo que debilita a la economía son los subsidios extranjeros. Aquellos que vienen con malas intenciones y debilitan la situación de muchas compañías que no tienen estas ayudas sin control y sin transparencia para ayudarles en sus balances. Creo que estamos en el momento adecuado para hacer este trabajo.

-¿Cree que será posible alcanzar un acuerdo en la OCDE sobre la tasa Google tras la negativa de Trump?

-Espero que EE UU vuelva. El mensaje ha sido ambivalente y es importante que aún formen parte de la discusión. El Comisario Phil Hogan (Comercio) ha sugerido un consejo de alta tecnología en pos de la cooperación UE-EE UU. Sería mejor un consenso global, es lo que queremos. Si no puede ser, iremos solos para que las empresas que están pagando sus impuestos no se encuentren con competidores que no lo hacen. No tiene nada que ver sobre de dónde sea la compañía sino de hacer negocios con las mismas normas.