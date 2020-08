El gasto por pensión crece un 18% mientras el ingreso por afiliado cae un 1,2% de media

El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la Seguridad Social hace aguas. No le llegan los recursos y los gastos no hacen más que crecer. Las cuentas, por tanto, no salen y el agujero se ensancha. El sistema tiene graves problemas «estructurales» de sostenibilidad financiera, señaló ayer el organismo, con unos recursos contributivos insuficientes para satisfacer el nivel de prestaciones, sobre todo las pensiones. El aviso del Tribunal de Cuentas recoge el testigo de los del Banco de España o la Autoridad Indeoendiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e incide en que son necesarias reformas «urgentes» en el ámbito de la financiación y en la protección. De lo contrario, subraya, «peligrarán la viabilidad y sostenibilidad de todo el sistema».

El último informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, incide en que los recursos contributivos obtenidos «son insuficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas, fundamentalmente, de las pensiones».

El organismo refleja los «desfases significativos» entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista (incremento del 18,73% entre 2016 y 2018) respecto al del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%, en el mismo periodo). En el primer caso, el incremento se debe a que los jubilados que se incorporan al sistema reciben pensiones más elevadas, y también al aumento neto del número de pensionistas, a lo cual ha contribuido sin duda el alargamiento de la esperanza media de vida de estas personas.Por su parte, la caída de ingresos se debe al impacto en el empleo y los salarios de la crisis.

Estos desfases han provocado que el patrimonio neto negativo que presenta la Seguridad Social, alcance los 37.933 millones de euros a cierre de 2018. Sobre el endeudamiento total del sistema, que figura en el balance a 31 de diciembre de 2018, alcanza un total de 79.222 millones de euros, lo que supone el 6,56% del PIB del ejercicio correspondiente. Además, el Tribunal de Cuentas avisa de que el agujero ha aumentado aún más en 2019 por la persistencia del aumento en el gasto y los desajustes.