El Ibex salva la semana

Jornada de menos a más la que ha experimentado el IBEX. Nuevo recorte de nuestro selectivo, que termina la semana perdiendo los 7200 puntos y aproximándose a los mínimos que tocamos durante principios de mes. El nivel de los 7000 puntos es clave para valorar dependiendo de la reacción de nuestro índice, si recupera la senda alcista perdida a finales del mes pasado o por el contrario continúa testeando niveles mínimos que de romperlos nos llevarían a una situación mucho más delicada.

Las restricciones de movilidad se siguen incrementando entre los diferentes países, con la fricción de las relaciones políticas que ello supone entre los afectados. Por su lado la recuperación económica que se está dando en China, pero aun su incremento de producción no puede ser absorbido por un consumo que aún está lejos de recuperar los niveles anteriores. Con todos los inversores pendientes de los diferentes datos macroeconómicos que se están dando a nivel mundial, el problema más de corto plazo es el no acuerdo dentro de Estados Unidos a la hora de seguir estimulando la economía. Independientemente del desenlace de esta situación no debemos obviar que las cantidades ingentes de capital que están volcando los bancos centrales están distorsionando la realidad económica respecto a la situación de los mercados financieros en general y dicho capital está siendo acaparado por la renta variable principalmente.

En el plano corporativo destacar el mal comportamiento de nuevo de las compañías estrechamente relacionadas con la situación excepcional en la que nos encontramos, IAG, Meliá y Amadeus siguen cosechando rendimientos negativos.