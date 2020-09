Dos millones de españoles mayores de 65 años viven solos y dependen al 90% del dinero público

El reto del envejecimiento es una de las grandes reformas que deberán afrontar las economías más desarrolladas. Las crecientes necesidades de gasto y de inversión suponen una constante presión para las arcas públicas que hacen necesario comenzar a pensar en alternativas a esta situación. La OMS calcula que los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de años hasta los 83 (aproximadamente 10 años) lo hará de forma dependiente, aquejados de enfermedades graves o en una situación de invalidez que merma significativamente la calidad de vida.

España, al mismo tiempo, aborda una realidad cada vez más notable como es la soledad. En España viven 2 millones de personas solas en sus hogares mayores de 65 años, lo cual supone el 22,75% de las personas en dicha edad. En la franja de personas a partir de 80 años el número de las que viven solas es de casi 900.000 (31,03%), según el informe “El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral”.

En función de los datos anteriores sobre los años que se viven de forma dependiente y el número de personas que viven solas, se puede colegir que es de suponer que un alto porcentaje de esas personas mayores de 80 años que viven en soledad se encuentren a su vez en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros.

La financiación per cápita de la dependencia en España está por debajo de la media de la UE-27, concretamente 184,63 euros per cápita menos. Un 90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado. El gasto per cápita en dependencia en España no llega a los 400 euros, según el documento.