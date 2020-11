Monito: el comparador de precios de envío de dinero aterriza en España

Cuando los hermanos Pascal y François Briod, junto con Laurent Oberholzer, asistieron a un startup weekend en 2013 en su Lausana natal, no podían imaginar que ese evento cambiaría el resto de sus vidas. Ya conjeturaban con la idea de ofrecer ellos su propio servicio. ¿Cuál fue su idea? Los tres se habían dado cuenta de que estaban perdiendo grandes cantidades de dinero cuando realizaban transferencias internacionales y querían encontrar la manera de que eso no sucediera. No tardaron en comprender que el problema era la falta de transparencia e información facilitada por parte de los bancos, las casas de cambio y las empresas especializas en transferencias internacionales, cuyos precios normalmente incluían tasas innecesarias y comisiones ocultas. Unos meses más tarde crearon Monito, una página web que permite a los usuarios comparar en tiempo real los diferentes proveedores de transferencias internacionales de dinero. Son como un comparador de precios de viajes, pero de envío de dinero. Fundada en 2013, esta startup es altamente conocida en Suiza y Francia y ahora aterriza en España, donde esperan obtener el mismo éxito.

Más de 300 proveedores

En su web (www.monito.com) se pueden encontrar más de 300 reseñas de diferentes proveedores incluyendo TransferWise, Azimo, Currency Fair y WorldRemit. Una vez que se rellena un formulario y se hace clic en la pestaña «comparar», Monito muestra una lista con todas las opciones para enviar dinero entre los dos países que hayamos especificado. La opción más barata aparece arriba del todo, aunque tal vez nos interese considerar otros criterios, como la velocidad de la transacción o los métodos de ingreso y cobro.

La misión de esta startup es «ahorrarle al mundo 24.000 millones de euros» (los cuales se pagan en tasas ocultas al realizar transferencias internacionales). «Monito es una herramienta inteligente que ayuda a la gente a ahorrar cuando envía dinero al extranjero. En nuestra página web, los usuarios pueden comparar diferentes proveedores de transferencias internacionales de dinero en tiempo real. Tras realizar una comparación en Monito.com, los usuarios son redirigidos al proveedor de su elección para que puedan realizar la transacción. De esta manera, podemos asegurarnos de permanecer imparciales y recomendar siempre el servicio que mejor se adapte a las necesidades de nuestros usuarios», explica su CEO, François Briod.

¿Puedo confiar en una entidad que he encontrado a través de Monito pero de la que nunca he oído hablar? «En Monito somos conscientes de lo importante que es para nuestros usuarios el dinero que envían al extranjero y, por eso, su confianza es primordial para nosotros. Nuestros expertos realizan un profundo análisis de todos los servicios ofrecidos por las diferentes empresas de envío internacional de dinero y evalúan tanto su fiabilidad como su seguridad. El resultado es lo que llamamos la “Nota de Monito”, un indicador que ayuda a los usuarios a decidir si un servicio es digno de su confianza. Además, cabe resaltar que todos los proveedores de transferencias de dinero incluidos en Monito están totalmente autorizados y controlados por las autoridades reguladoras de los países en los que operan», explica Briod.

Busque y compare

Para los que aún tengan dudas sobre si son los bancos la mejor vía para enviar dinero al extranjero, el CEO de Monito responde que no. «Sus precios incluyen comisiones ocultas en forma de tipos de cambio poco ventajosos, además de unas tarifas fijas bastante altas. Así que, antes de llevar a cabo este tipo de transacciones, siempre es mejor comparar tus opciones. En la página de resultados que aparece tras realizar una comparación en nuestra página web, también se ofrecen los servicios de diferentes entidades bancarias para que los usuarios puedan comparar y averiguar si a lo mejor les conviene cambiarse de banco o si la mejor opción es utilizar un proveedor especializado en transferencias internacionales de dinero», responde François Briod.

La web incluye además un servicio de alertas de tipos de cambio, una función que nos permitirá enviar dinero cuando los tipos de cambio alcancen un nivel alto. Monito utiliza también XE.com para proporcionar los tipos de cambio exactos al minuto. Monito es además una herramienta totalmente gratuita, ganadora de cinco premios internacionales. La startup cuenta con una plantilla de 21 empleados y su web incorpora contenidos originales e interesantes artículos sobre la industria, lo que la ha llevado a registrar más de millón de visitas al mes.