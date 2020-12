Los hosteleros: “No toca subir los salarios de forma artificial e incrementar los costes con las empresas al límite”

“La hostelería española es un sector estratégico de nuestra economía al que este Gobierno ha mostrado una total falta de empatía y de respeto. Necesitamos ayudas ya, para ayer, porque lamentablemente todo ha empeorado desde que anunciaron ese plan que nunca llega, que era urgente hace meses y es más urgente ahora”. Así de dramáticas han sonado las palabras de José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, durante la presentación del Anuario 2020 del sector, cuya previsión augura un desastre económico sin precedentes, con una pérdida de facturación de 67.000 millones de euros en 2020, un cierre de casi un tercio de los locales -entre 85.000 y 100.000- y la destrucción de una cuarta parte del empleo -unos 400.000 puestos de trabajo, que llegarán hasta un millón tras la campaña de Navidad “si no se toman medidas”-. Lejos queda el volumen de ingresos generado por bares, restaurantes y alojamientos turísticos en 2019, que superó los 129.000 millones de euros.

Los hosteleros siguen esperando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe de una vez por todas el plan prometido hace casi dos meses y que sigue pendiente. Aseguran desconocer la razón de esta “incomprensible espera. Confiamos en que lleguen estas ayudas y parece ser que serán aprobadas para el próximo Consejo de Ministros, pero con este Gobierno nunca se sabe. La desinformación es absoluta. Emplea el método de Radio Macuto, y ahora mismo seguimos sin conocer el plan, ni las medidas, ni las circunstancias en las que se está haciendo, porque no nos han invitado a sentarnos en una mesa para trabajar. Tenemos hilo directo con el Ministerio, pero no sirve de nada. No sabemos cuáles son las medidas ni en qué consisten, no sabemos si nos van a poner contentos o nos van a cabrear más”, ha subrayado Yzuel.

Según destacó el representante de los hosteleros, “solo nos queda aguantar y resistir como gato panza arriba, porque el sector ha demostrado esa capacidad de resiliencia”. Pero ha advertido que todo tiene un límite. “Somos gente pacífica, pero a lo mejor hay que empezar a quemar algo para que nos hagan caso porque se nos acumulan las cerillas en el bolsillo, y los hosteleros están desesperados”, manifestó con cierta ironía.

Tampoco se han mostrado muy satisfecho Yzuel con la intención del Gobierno de elevar de nuevo el SMI “en el momento más complicado de nuestro sector. Esta es otra muestra de la clara falta de empatía. No es el momento de hacer crecer los salarios de forma artificial con las empresas en el límite de su aguante. Ahora no toca. Es el momento de ayudar a las empresas y no de incrementar los costes. A medio plazo puede tener un peligroso efecto dominó”. En el mismo sentido se manifestó el secretario general de la patronal hostelera, Emilio Gallego, que ha criticado que “no se puede estar hablando del SMI para el año que viene y perder el horizonte del 31 de enero con el final de los ERTE. No podemos trabajar con esta incertidumbre y con esta falta de previsión. Otros países con menos peso de este sector en sus economías ya los han prorrogado hasta el próximo verano o incluso hasta finales de 2021 y nosotros seguimos hasta el 31 de enero. Vuelven a demostrar que no entienden de empresas ni de previsiones. Salario mínimo, sí, pero hay que hablarlo sentados en una mesa con el resto de medidas de acompañamiento para la reconversión de un sector que es estratégico para España”. También ha instado al Gobierno a apoyar la reconversión del sector hostelero con los fondos de recuperación de la Unión Europea. “Es fundamental”.

Hostelería de España también ha presentado en su Anuario dos posibles escenarios de recuperación del sector, que dependerán de los efectos de los rebrotes, de la tercera ola y del impacto de las ayudas que lleguen. En el caso más favorable, con un escenario de mayor recuperación, se podrá volver prácticamente a la normalidad a partir de los meses de verano del próximo año, “aunque las cifras precovid tardarán en llegar y no se conseguirían recuperar hasta finales de 2021 o principios de 2022″. En el peor de los escenarios, todo se retrasará al menos dos años.