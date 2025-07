La UE otorga flexibilidad presupuestaria a 15 países para aumentar su gasto en defensa mientras Sánchez desdeña la ayuda al no pedir la cláusula de escape

La Unión Europea ha dado luz verde a las excepciones a las reglas fiscales a 15 Estados miembro para que puedan aumentar su gasto en defensa y seguridad ante la amenaza común que representa la invasión de Rusia sobre Ucrania. Una cláusula de escape que han activado Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y República Checa, que les permitirá dedicar hasta un máximo del 1,5% del PIB anual durante cuatro años a gastos adicionales en defensa. En el caso de Alemania, está sí ha pedido dicha flexibilidad presupuestaria, pero su solicitud será tratada una vez el Gobierno de Friedrich Mertz haya pactado con la Comisión Europea su senda de ajuste fiscal a medio plazo.

En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desdeñado activar la solicitud, que le permitiría sortear las reglas fiscales y aumentar el gasto sin penalización, por lo que deberá asumir cualquier incremento del gasto dentro de los parámetros actuales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló el pasado 30 de abril que la decisión sobre la activación de la cláusula de escape aún no estaba tomada y que se valorará "en los próximos meses", por lo que no ha descartado dar este paso. De hecho, los Estados miembros ya adelantaron que "están preparados para actuar ante posibles peticiones" procedentes de las ocho capitales que todavía no lo han hecho.

La medida ha sido adoptada por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), en busca de una flexibilidad presupuestaria que les permita poder aumentar el gasto en seguridad y defensa sin miedo a la apertura de un expediente por déficit excesivo si sobrepasan el límite del 3% del PIB. Todo este plan forma parte de la estrategia de la UE para disparar el gasto en seguridad y defensa dada la incertidumbre geopolítica actual y permite a los países que se acojan a ella dedicar durante cuatro años un gasto adicional en este ámbito equivalente al 1,5% del PIB.

"En este momento crítico, las inversiones en nuestras capacidades de defensa deben seguir siendo prioritarias. La activación de las cláusulas nacionales de escape permitirá a los Estados miembros aumentar su gasto en defensa y al mismo tiempo mantener sostenibles sus finanzas públicas", destacó la ministra de Finanzas de Dinamarca, Stephanie Lose, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE hasta finales de año.

Por su parte, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, dijo que todos los socios de la UE son "conscientes" de la urgencia para "reforzar las capacidades de defensa" a fin "disuadir de forma creíble al agresor ruso. Nuestro reto ahora es invertir de forma más inteligente, juntos y con un impacto máximo", subrayó el letón, quien recordó también que los socios de la OTAN firmaron recientemente el compromiso de elevar su gasto en seguridad y defensa hasta el 5% del PIB.

Esta activación implica, además, que la Comisión Europea y el Consejo de Europa pueden decidir no abrir un nuevo procedimiento de déficit excesivo, el primer paso para un expediente sancionador para estos 15 Estados miembro, incluso si superan la senda máxima de gasto neto aprobada por el Consejo, siempre que dicho exceso se deba a un aumento del gasto en defensa y no a otras partidas presupuestarias, una situación que desde la UE advierten que vigilarán con especial celo..