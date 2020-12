La renta agraria por ocupado habría subido en España el 13,2 por ciento en 2020, en relación con las cifras del año pasado, según la primera estimación avanzada por el Ministerio de Agricultura, que ha sido muy criticada por la mayor parte de las organizaciones agrarias. Se habría situado en 36.900 euros por unidad de trabajo anual en términos corrientes y sería el resultado de combinar el aumento del 4,3 por ciento de la renta agraria total y una caída acusada en el número de activos en el campo. Estos últimos habrían caído por primera vez por debajo de los 800.000 con un recorte de casi el 8 por ciento respecto al año pasado. En concreto, el número de ocupados se habría quedado en 787.600, siempre según las cifras del departamento que dirige Luis Planas. Esta evolución positiva de la renta agraria se debe a la mejora del valor de la producción agraria, que rondó los 53.000 millones de euros, debido tanto al aumento del volumen producido como a la subida de precios considerados globalmente.

Una parte de las organizaciones agrarias han sido muy críticas con estas estimaciones del Ministerio. Desde ASAJA han señalado que los productores que han logrado sobrevivir a este año atraviesan serias dificultades para mantener a flote sus explotaciones, porque la rentabilidad de buena parte de la producción está bajo mínimos. Otros se han quedado por el camino como unos 35.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 2.500 por cuenta propia que han abandonado el sector. «Hablar de crecimiento de la renta agraria obviando todo lo demás es cuando menos osado y tremendamente desafortunado», indican desde esta organización. Desde la Unión de Uniones han recordado que en el primer trimestre del año los tractores estaban en la calle para protestar por la mala situación del sector y desde entonces las cosas han empeorado.

La magia del cálculo de la renta

El debate y la polémica sobre las cifras de la renta agraria viene de muy lejos. Hace ya muchos años, en los albores del régimen democrático, pregunté a un alto cargo del Ministerio de Agricultura cómo se hacía los cálculos y me dijo que, por un lado, estaban las cosechas, la evolución de la cabaña ganadera y los precios de los diferentes productos, y, por otro, el número de ocupados en el sector agrario. Si se necesitaba aumentar un poco la renta, se reducía el número de agricultores y ganaderos y ¡«voilá»!, subía la renta por ocupado. Vamos, lo que se dice un ajuste contable. No sé si este año el equipo de Luis Planas habrá hecho lo mismo o el importante descenso del número de ocupados que dicen se ha registrado en 2020 se corresponderá con la realidad. En cualquier caso, podrían explicar de dónde salen esas cifras.

Dicen desde la Unión de Uniones que algunos números chirrían y ponen un ejemplo. Los datos presentados dan cuenta de un aumento del 2,2 por ciento del valor de la producción de plantas y flores frescas, justo cuando una gran parte de la producción no se ha podido vender porque en la temporada alta, la de Semana Santa, ferias de la primavera, día de la Madre y fiestas diversas se suspendieron por la pandemia de Covid. Las cuentas no casan. De todas formas, cuando se trata de actuaciones de este Gobierno, sea el Ministerio que sea, hay que pensar en términos de propaganda y maniobras políticas. Resulta muy sospechosa la coincidencia entre la aparición de estas «buenas cifras» sobre la renta agraria y el debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Buena parte de las organizaciones agrarias han dicho que el sector agrario no puede asumir un nuevo incremento del mismo por falta de rentabilidad. Ahora, con estas cifras de renta, se quedan sin argumento. ¿Casualidad o maniobra del aparato de propaganda de Planas?