El Ibex35 frena la euforia

Los mercados financieros no han sufrido reacción ninguna por los altercados en Estados Unidos, donde no hay precedentes de lo acontecido en Washington. El asalto al capitolio no afecta de manera negativa, sin embargo vemos un impacto positivo tras la consolidación del empuje alcista que desencadenó ayer la mayoría en el Senado lograda por los demócratas.

El mercado descuenta un mayor crecimiento económico y una mayor inflación por el aumento de los estímulos fiscales por parte del partido presidido por Biden una vez ya asegurado su control en el Congreso y en el Senado. Desde Wall Street vemos cómo a lo largo de la sesion se han ido disipando las dudas y hemos vuelto a ver subidas en el mercado, incluso en los gigantes tecnológicos, amenazados por una posible mayor presión regulatoria.

De cara a la bolsa española, vemos como el mercado continúa, después de las dudas en la apertura, con los avances. Si bien es cierto que el Ibex35 fue el más beneficiado ayer de la eurozona, se queda hoy un tanto rezagado. El Ibex lucha por consolidar los 8.300 puntos reconquistados en la sesión de ayer. El sistema bancario es el principal catalizador del selectivo español, principalmente liderado por el Banco Santander y Bankinter, donde hoy activan el freno principalmente motivado por consolidación de beneficios por parte de los inversores. Otras de las compañías beneficiadas por la ‘ola azul’ de los demócratas en EEUU, si se materializa el plan climático, son las empresas de energía renovable, donde destacamos a Iberdrola, Gamesa y Solaria.

Otro de los efectos más pronunciados ha sido las caídas en la deuda pública estadounidense. El interés del bono a diez años de EEUU superó por primera vez en nueve meses la barrera del 1%. En España, el interés del bono a diez años se sitúa cerca del +0,05%.

En referencia al petróleo, después de las fuertes subidas tras los acuerdos de la OPEP+ y la confirmación de la nueva ‘ola azul’ en EEUU, el barril de Brent se consolida en 54 dólares, y el West Texas consolida los 50 dólares.