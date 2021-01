Hello Auto ahorrará 100 euros a sus clientes al no repercutirles la subida del impuesto de los seguros

La aseguradora Hello Auto ha decido asumir el gasto (y no repercutírselo a sus clientes) que conllevará la subida del impuesto sobre las primas de seguros, que subirá del 6% al 8% durante desde este año, según ha explicado la compañía. Este incremento supondrá un aumento considerable por vehículo en la póliza de algunos autos, que es uno de los seguros más demandados por los españoles. Según datos de Unespa, el 79% de los españoles tiene un seguro de coche, por lo que tendrán que hacer frente a una mayor inversión en esta partida en detrimento de otras.

Hello Auto ha calculado que el ahorro que generará esta medida alcanzará los 100 euros, como mínimo, ya que el asegurado evitará pagar la subida del impuesto y se beneficiará de las bonificaciones que la aseguradora sevillana ofrece por la buena conducción.

La decisión de la aseguradora se enmarca dentro en sus planes de fomentar el ahorro entre los conductores españoles a través de pólizas personalizadas y de descuentos. “La situación que estamos viviendo es extraordinaria, con más de 700.000 personas en ERTE y más de un millón de trabajadores que han perdido su empleo por la pandemia, por eso hemos adoptado esta medida, porque queremos generar un ahorro real a los españoles en el seguro”, explica Manuel Santiago, cofundador y presidente de Hello Auto.

Con su decisión, Hello Auto se constituye como la primera aseguradora que asume este incremento en el precio de las pólizas y premia económicamente cuidar el medioambiente, mediante el fomento de utilizar medios de transporte alternativos y sostenibles al vehículo privado.

Pagar por lo que se conduce

Hello Auto ofrece al conductor la opción de pagar su seguro sólo los días que conduce. La compañía ofrece una póliza, denominada Hello Auto Flex, por la que el conductor paga una cuota fija de 9,99 euros al mes, a la que se añade una cantidad que oscila entre los 0,49 y los 1,99 euros los días que se utiliza el vehículo. Esta cantidad se calcula en función de una serie de variables como el tipo de coche que se conduce, el seguro elegido, donde duerme el coche... Para controlar los días que el usuario utilizar su coche, la compañía ha desarrollado un copiloto inteligente al que denomina Hello Auto Connect, que ofrece de manera gratuita a sus asegurados. Este dispositivo es el que permite calcular los días que se conduce el vehículo así como el tipo de conducción, para ajustar el precio del seguro. En función de cómo conduce, el beneficiario de la póliza puede llegar a obtener un ahorro al año siguiente de hasta el 30%, según aseguran desde la compañía. Un ahorro que se puede incrementar en un 20% adicional si el conductor logra crear un grupo de buenos conductores como amigos o familiares que suscriban un seguro con la compañía, añade el directivo.