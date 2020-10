Hello Auto, el seguro que sólo se paga los días que se conduce

La paradoja de los seguros de hogar o automóvil es que, aunque suponen un gasto elevado para sus titulares porque son obligatorios, nadie quiere hacer uso de ellos porque eso implica que ha ocurrido algún tipo de siniestro. Para la mayoría, acaban constituyendo un gasto que no se llega a amortizar nunca pero que es imposible soslayar por imperativo legal. Hello Auto, compañía de capital español, ha pensado que, ya que no es posible evitarles la carga por completo a los conductores, lo que sí es factible es aligerársela. Por eso, ha lanzado un producto al mercado por el que el conductor sólo paga su seguro en función de los días que conduce, un producto novedoso a nivel mundial.

La compañía ofrece una póliza, denominada Hello Auto Flex, por la que el conductor paga una cuota fija de 9,99 euros al mes, a la que se añade una cantidad que oscila entre los 0,49 y los 1,99 euros los días que se utiliza el vehículo. Esta cantidad, explica Martín Martínez, director de negocio de Hello Auto; se calcula en función de una serie de variables como el tipo de coche que se conduce, el seguro elegido, donde duerme el coche... Para controlar los días que el usuario utilizar su coche, la compañía ha desarrollado un copiloto inteligente al que denomina Hello Auto Connect, que ofrece de manera gratuita a sus asegurados. Este dispositivo es el que permite calcular los días que se conduce el vehículo así como el tipo de conducción, para ajustar el precio del seguro. “En función de cómo conduce, el beneficiario de la póliza puede llegar a obtener un ahorro al año siguiente de hasta el 30%”, explica Martínez. Un ahorro que se puede incrementar en un 20% adicional si el conductor logra crear un grupo de buenos conductores como amigos o familiares que suscriban un seguro con la compañía, añade el directivo.

Otras ventajas

Además del precio, Martínez asegura que su tecnología Hello Auto Connect les permite ofrecer una serie de funcionalidades que le confieren un valor añadido respecto a sus competidores tradicionales. “Cuando la gente se pregunta qué hace su seguro por él, la respuesta la mayoría de las veces es casi nada, atenderles cuando tienen un siniestro, que es a lo que les obliga la ley. Nosotros, sin embargo, ofrecemos muchas cosas", asegura. Martínez explica que, gracias a la tecnología de su copiloto inteligente, sus asegurados disponen de cámara para prevenir posibles fraudes en caso de accidente, geolocalización, wifi, asistente de velocidad, avisador de radares, sistema ecall (que avisa directamente al centro de emergencias de la aseguradora en caso de accidente) y el modo parking, que notifica al usuario cuando su vehículo, tras haberlo aparcado, es golpeado o se mueve, aumentando la seguridad ante los robos.

Martínez argumenta que aunque puede que el seguro flexible no se adapte a las necesidades de todos los usuarios, sí que hay un nutrido grupo de conductores a los que puede interesar, como aquellos que sólo cogen su coche particular los fines de semana; los que teletrabajan y conducen de forma esporádica, un fenómeno que está impulsando el coronavirus; o aquellos que tienen un segundo vehículo que no utilizan de forma habitual.

Aunque Martínez prefiere no ofrecer cifras sobre cuántos vehículos tienen asegurados con Hello Auto Flex, asegura que el proyecto avanza de forma satisfactoria y que han firmado ya varios proyectos con diferentes empresas para ofrecer “algo con valor añadido”.