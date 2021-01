El euribor se encamina a un nuevo mínimo y a rebajar más las hipotecas

A dos sesiones para cerrar el mes de enero, el euribor se encamina hacia un nuevo mínimo que volvería a rebajar las hipotecas a tipo variable referenciadas con este indicador. Ayer, marcó una cota de -0,504%, inferior al mínimo que estableció en diciembre (-0,496%). Este valor de euribor supondría una bajada de -0,251 puntos respecto al marcado en enero del pasado ejercicio, lo que repercutirá a la baja en las hipotecas variables vinculadas a este indicador y que se revisen con el de enero. Para una hipoteca media de 125.000 euros a veinte años que le toque revisión anual este mes, la hipoteca se verá afectada en una bajada de la cuota mensual en unos 13 euros.

Aunque en abril y mayo el euribor remontó y parecía encaminarse hacia tipos positivos, a partir de entonces entró en barrena y empezó desde septiembre a batir un mínimo tras otro arrastrado por la política monetaria del BCE, que mantiene los tipos muy bajos para estimular la economía y cobra a las entidades un 0,5% por guardarles el dinero.

Desde que el euribor entró en terreno negativo, los bancos recuperaron las hipotecas fijas que tenían metidas en un cajón y les pusieron intereses atractivos para garantizarse los ingresos que estaban perdiendo con la sangría del euribor. Y la apuesta les está resultando ganadora. En noviembre, las hipotecas con cambios registrales se dispararon un 220%, hasta alcanzar las 14.058, según la estadística publicada ayer por el INE. De esta cantidad, el 20,4% correspondió a modificaciones en los tipos de interés para pasar de variables a fijos. Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo subió desde el 18,6% al 34,7% y el de hipotecas a interés variable cayó del 79,8% al 61,3%.

Firma de hipotecas

En la firma de hipotecas nuevas también se aprecia ya cómo las hipotecas fijas han ganado terreno y copan ya la mitad del mercado cuando no hace mucho tiempo apenas alcanzaban el 20%. En noviembre, el 47,4% de los nuevos préstamos rubricados fueron a tipo fijo y el 53,8% a variable. No es, no obstante, el nivel más alto que han registrado estos créditos. En marzo, justo antes de la pandemia, llegaron a rebasar incluso a las hipotecas variables con un 51,5%.

En términos globales, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 28.756 en noviembre, un 2,4% menos que en igual mes de 2019. A pesar del descenso, desde fotocasa.es consideran que los 28.756 préstamos firmados son un gran registro pues es el más alto de toda la pandemia y es el segundo mes consecutivo que se supera la barrera de las 28.000 hipotecas firmadas. No obstante, tanto desde fotocasa como desde idealista consideran que el sector no está preparado para recuperar este año los niveles de 2019. Pisos.com también advirtió de que habrá que ve cómo reacciona el sector a la tercera ola tras haber logrado superar la segunda.