El euribor, en mínimos: ¿Me devolverá dinero el banco si mi hipoteca tiene interés negativo?

El euribor, el indicador al que están referenciados la mayoría de préstamos hipotecarios a tipo variable en España, transita desde hace años en terreno negativo. El mes pasado marcó su mínimo histórico en el -0,411% y en octubre va camino de batir esta marca, pues ya se ha situado en el -0,461% a falta de diez sesiones para cerrar su cotización.

La pregunta que muchos hipotecados se hacen es qué pasa si el tipo de interés de su hipoteca está en negativo. ¿Le devolverá entonces dinero su banco? La respuesta es que, casi con toda probabilidad, no lo hará.

¿Hay préstamos hipotecarios en estos momentos con tipos negativos?

Sí. Las hipotecas firmadas cuando el euribor estaba más alto, entre los años 2007 y 2009, tienen un diferencial medio de en torno al 0,35%, así que las revisadas con el euribor de agosto o de septiembre de 2020 pueden tener un tipo inferior al 0%, como explican tanto desde iAhorro como desde HelpMyCash.

¿Debería la banca devolver dinero a los titulares de estos préstamos?

Desde iAhorro explican que «la mayoría de estas hipotecas [con diferenciales ahora negativos] se firmaron con cláusula suelo. Esto significa que si el índice se situaba por debajo de la cifra pactada entre el banco y el cliente, el banco no daría dinero a los clientes, simplemente se amortizaría deuda». Por ejemplo, si la cláusula suelo en estos contratos es cero, estos clientes ahora solo estarán amortizando deuda (no pagan intereses) y el banco no les estará devolviendo dinero. Además, añaden desde HelpMyCash, las hipotecas firmadas a partir del 16 de junio de 2019 tampoco pueden tener intereses negativos, pues así lo establece la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario que está vigente desde entonces.

¿Y qué pasa con el resto de hipotecas que no tienen cláusulas suelo y son de antes de 2019?

En principio, como explican dedes HelpMyCash, «si nos atenemos al contrato, los bancos sí deberían aplicar esos tipos negativos y descontar los intereses negativos devengados de la cuota a pagar».

¿Y qué está haciendo la banca?

Negarse en redondo a pagar. Desde el año 2016, cuando el euribor entró en terreno negativo y empezó a suscitarse el debate, el sector ya dejó clara su postura. Entonces, el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, aseguró que «pagar a alguien por pedir prestado y cobrar por traer recursos es una contradicción». Y en esas siguen. Aunque desde Europa, se ha abierto un flanco esta semana que las entidades no esperaban. José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en una intervención en el Parlamento Europeo, al ser preguntado si los bancos tienen que pagar por las hipotecas si se producen tipos negativos, respondió que «creo que el reglamento debería aplicarse en general. Si no hay restricciones legales en ningún país o autoridad nacional (...) y [las hipotecas] van a territorio negativo, eso es lo que el contrato establece y lo que debería ser respetado», aseguró.

¿Merece la pena reclamar?

Aunque la vía legal esté abierta y exista la posibilidad de reclamar, desde HelpMyCash consideran que dado que las sumas a devolver son muy pequeñas, hay que estudiar el caso con detalle para ver si compensa.