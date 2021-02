Andrés de León (HTT): “Hyperloop va a ser una realidad. La cuestión es cuándo”

A Andrés de León, consejero delegado de Hyperloop Transportation Technologies (HTT), no le cabe ninguna duda: el hyperloop será una realidad. Frente a aquellos escépticos que aseguran que, técnicamente, el desarrollo del conocido como quinto medio de transporte, que aspira a llevar seres humanos a casi 1.000 kilómetros por hora en cápsulas que circulan en el interior de un tubo gracias al sistema de levitación magnética pasiva; es muy complicado, De León ofrece seguridad y aplomo. «A día de hoy, en la comunidad técnica, no existe ninguna duda de si hyperloop es posible o no es posible», asegura en una entrevista con LA RAZÓN.

En el mundo de la tecnología, hyperloop despierta tanta pasión como rechazo. Sus detractores ponen el acento en que es muy difícil transportar personas con el sistema tal y como está diseñado. Tendrían, dicen, que ir medio tumbadas, sujetas fuertemente con arneses para aguantar las fuertes aceleraciones a que les someterían, con vibraciones, sin poder moverse... Eso, dicen con recelo, se puede soportar media hora, pero no mucho más. De Andrés, sin embargo, asegura que estos son ya «debates del pasado». “El cuerpo humano no reacciona a la velocidad, reacciona a la aceleración. Y, obviamente, nosotros no vamos a acelerar más allá de lo que acelera un avión. Eso lo que hará es que las velocidades medias estén en 800 kilómetros por hora o dependerán de cómo sea el trazado», explica el directivo.

De Andrés asegura que hay un entendimiento global en la comunidad del transporte de que hyperloop «es posible». De hecho, el consejero delegado de HTT asegura que en el último documento de Frans Timmermans sobre el European Green Deal, se apunta el hyperloop como una de las oportunidades de desarrollo de nuevas economías. «Los gobiernos y las entidades supranacionales se lo están tomando muy en serio». En opinión de De Andrés, la cuestión ahora es cuándo llegará hyperloop. Y, según sus previsiones, no será en décadas, sino en años. «En esta década lo vamos a ver, lo tengo clarísimo», añade con seguridad.

Próximos pasos

HTT está trabajando para tener lista en 2023 o 2024 una pista de pruebas en Abu Dhabi de 5 kilómetros de longitud, la más larga del mundo. En ella, podrían probar ya la velocidad y la movilidad de las personas, además de la integración de las tecnologías, explica De Andrés. Después, si todo avanza de la forma esperada, vendría la comercialización del producto, del que ellos serían licenciatarios e impulsores de la tecnología para operadores de infraestructuras -han firmado recientemente un acuerdo con Ferrovial- o de transportes.

¿Dónde llegará primero? A España casi seguro que no, aunque el Organismo de Normalización en España ha puesto ya en marcha el comité técnico para fijar los estándares de funcionamiento del tren supersónico. «Hay lugares del mundo que no tienen alta velocidad, como Oriente Medio, Estados Unidos o Australia, donde es más fácil implantar hyperloop», reconoce De Andrés. En su caso, los dos proyectos más avanzados son el de los Grandes Lagos en EE UU, que conectaría las ciudades de Chicago, Cleveland y Pittsburg; y otro en Abu Dhabi de 140 kilómetros. De Andrés reconoce que el proyecto necesita un apoyo político decidido para salir adelante. Y, en el caso de España, los hay que dudan de que después de haber invertido más de 50.000 millones de euros para tener la segunda red de alta velocidad más larga tras la de china, ningún gobierno esté dispuesto a realizar otro fuerte desembolso para el hyperloop.