“En los peores momentos de la vida, la magia aparece y te aporta esperanza. Eso es lo que me pasó a mí”

De acuerdo con el Global Gender Gap Report del año 2020, al ritmo de progreso actual, quedarían 100 años para alcanzar una efectiva igualdad de género en las empresas. Se trata de un análisis que, como sociedad, no nos podemos permitir, pero mucho menos desde el punto de vista económico, ya que un mercado de trabajo justo e igualitario es un mercado más potente, talentoso y fortalecido.

Aunque cada vez más, tanto los gobiernos como las instituciones públicas y privadas y las empresas son conscientes de este deseable horizonte, crisis como la pandemia del coronavirus hacen que sea aún más difícil alcanzarlo. Si echamos la vista atrás, es fácil comprobar que, cuando la economía se contrae, las mujeres son el principal grupo social que sufren sus consecuencias directas. Y no solo eso, sino que además, en tiempos de crisis, los objetivos de igualdad de género suelen perderse en las agendas de gobiernos y economías.

Por todo esto, aquellas empresas e iniciativas que permiten corregir esta anomalía y apuestan por el talento femenino son el camino hacia un mundo mejor, más justo y diverso. Aunque situaciones como la actual pueden ser un obstáculo, son muchas las iniciativas de empresas y organizaciones que dan esperanza y marcan el ritmo hacia la igualdad.

Belén Álvarez-Candil es una de esas mujeres que ha podido volver a soñar gracias al apoyo de Banco Santander y el programa “Reencuentra”, que da una segunda oportunidad laboral a aquellas mujeres que, por diferentes motivos, tuvieron que dejar de trabajar. “No fue fácil, pero estaba decidida a aprovechar esa oportunidad que la vida me brindaba. No solo por mí, ¡por todas! Por todas las que se quedaron a las puertas de ser seleccionadas, por todas las que fuimos elegidas, por todas las que no tuvieron esa oportunidad y por todas las que nos sucederán en ella”, cuenta.

Las mujeres, especialmente afectadas por el coronavirus

La pandemia ha perjudicado especialmente a las mujeres. Ellas suelen tener mucha más representación en los sectores más afectados por el virus, como la hostelería o la alimentación. La inseguridad financiera se ha disparado entre las mujeres y sus condiciones, incluso en aquellas que siguen manteniendo el trabajo, se han precarizado. De hecho, y según lo extraído del informe que han presentado CSIF y UGT, el número de mujeres en paro ha aumentado más del doble que el de los hombres en estos tiempos.

Además, de acuerdo con el mencionado informe, una de las fuentes de desigualdad más importantes ha sido la del abandono del puesto de trabajo. Según lo analizado, 9 de cada 10 personas que piden la excedencia por cuidado de un familiar son mujeres. Esto se ha acentuado en la pandemia, ya que ha sido sobre los hombros de las mujeres sobre los que ha recaído mucha parte del peso de los cuidados sanitarios.

Y si algo ha puesto de manifiesto el pasado 2020 es que las políticas de inclusión e interseccionales son cruciales para superar las situaciones más difíciles. De acuerdo con estos sindicatos, el diálogo social para llevar la igualdad a las empresas es un instrumento esencial para el avance.

Por ello, son muchas las empresas que, aunque ya llevaban tiempo trabajando por la igualdad, hoy hacen una labor más relevante que nunca.

Santander Reencuentra ayuda a las mujeres en su reincorporación al mercado laboral

Uno de los principales puntos de fricción que encuentran las mujeres es el de volver a la esfera laboral tras un periodo sin trabajar, ya sea por cuidado de mayores, de hijos, etc. Para ello, Banco Santander ha impulsado una interesante iniciativa que tiene por fin combatir la desconexión y los obstáculos que pueda encontrar una mujer al regresar a su profesión.

“Confinados por la aparición de este virus recibo una llamada; y es que, en los peores momentos de la vida, la magia aparece y te aporta esperanza. Eso es lo que me pasó a mí”. Belén Álvarez-Candil habla del programa Santander Reencuentra, que cuenta con dos niveles: con una experiencia profesional temporal en la entidad, para sumergirse de nuevo en el mercado laboral, y con una serie de acciones que tengan valor para su CV y que incrementen su empleabilidad de cara a la búsqueda del siguiente empleo. Esas acciones comprenden desde el acompañamiento en coaching, hasta formaciones específicas, que incluyen un MBA online.

Belén Álvarez-Candil ha participado en el programa Santander Reencuentra.

Belén explica que, en un momento de su vida en el que jamás pensaba que podría hacerlo, gracias a Reencuentra pudo empezar de cero: “‘Reencuentra’, qué nombre más bonito, ¿verdad? Mejor elegido imposible. Me he reencontrado. Me he reencontrado con esa mujer de veintitantos años a mis cincuenta”.

Gracias a su experiencia, a través de la cual trabajó temporalmente en Banco Santander, hoy está en un despacho de abogados: “En mi última semana de trabajo en una sucursal en la ciudad de Ávila, me “reencontré” con un colega de profesión, establecí contacto y me ofreció una posibilidad de colaboración que, por supuesto, acepté. Ahora estoy trabajando en un despacho de abogados, continúo aprendiendo y ayudando; feliz de haberme reencontrado con mi profesión de nuevo”.

En la misma línea, se manifiesta Ana Guembe, otra de las participantes: “pausar tu trayectoria profesional para dedicarte al cuidado de tus hijos es una opción personal que tomas en un momento determinado, pero que a día de hoy la sociedad hace muy difícil que no se convierta en un parón definitivo con todo lo que ello conlleva. Ojalá muchas más mujeres, al igual que yo, consigan tener una segunda oportunidad”.

"Ojalá muchas más mujeres, al igual que yo, consigan tener una segunda oportunidad” cuenta Ana Guembe.

En esta primera edición participan cien mujeres de edades comprendidas entre 38 y 46 años, que llevan entre 5 y 10 años sin trabajar fuera del hogar. De momento, el 40% de las participantes ya se han incorporado de nuevo al mercado laboral, entendiendo por recolocación un contrato de larga duración o varios contratos consecutivos. Más información en: www.santanderreencuentra.es

La entidad presidida por Ana Botín también lleva tiempo impulsando otro programa que busca asistir a las mujeres en su mejora profesional. Se trata de Mujeres con S, una iniciativa de mentoring para mujeres que desean ayudar a otras con sus conocimientos y vivencias, orientar su futuro profesional y reforzar su liderazgo.

Banco Santander, líderes en igualdad de género

Banco Santander, además de Santander Reencuentra, ha mostrado su compromiso con una sociedad mejor a través de sus 10 Principios de Banca Responsable. En estos principios, ha señalado el objetivo de eliminar cualquier brecha salarial interna, así como incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos, con el objetivo de alcanzar el 30% en 2025.