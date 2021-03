Lo ecológico, Timermmans y Ribera

La Comisión Europea tiene previsto presentar el próximo día 24 su plan de acción para la agricultura ecológica en el periodo 2021-2027. De acuerdo con los documentos actuales, entre sus prioridades figura el aumento del consumo de productos ecológicos. Los de Bruselas quieren que el 25 por ciento de la superficie agraria comunitaria este dedicada a la producción ecológica en el año 2030. Al mismo tiempo, reconocen que el aumento de la superficie no se logrará sin una subida significativa de la demanda de este tipo de mercancías. En ese plan de acción, al que se dan en estos días los últimos retoques, se incluyen tres ejes de actuación. El primero de ellos es justamente estimular la demanda; los otros dos pasan por el incremento de la producción y por afrontar los desafíos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. Este plan de apoyo a la agricultura ecológica hay que enmarcarlo en un contexto mucho más amplio, como es el cumplimiento del Pacto Verde europeo, prioridad absoluta de la actual Comisión Europea, que se aplica a todas las políticas comunes de la UE. En el caso de la Política Agrícola Común (PAC), se instrumentará mediante «dos Estrategias», la denominada de la granja a la mesa y biodiversidad horizonte 2030.

El encargado de velar por el cumplimiento de estos objetivos es el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, que es a su vez el hombre fuerte de la misma. Él y sus servicios tendrán que dar el visto bueno a los Planes Estratégicos que deben remitir los Estados miembros a Bruselas, en los que se plasmarán a su vez las medidas que estos pondrán en marcha a partir de 2023. Primer dato a tener en cuenta: Timmermans y no el comisario de Agricultura tendrá la última palabra a la hora de aprobar estos documentos. Segundo dato a considerar: en España, la responsabilidad del diseño de la futura PAC no será solo de Luis Planas, su equipo, y los consejeros de Agricultura, sino que también meterán la mano en ella la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su mano derecha, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Un tercer detalle a no olvidar, estos últimos son los que tienen la línea directa con Timmermans y su equipo. En resumen: el holandés y Ribera tendrán la última palabra.