La aerolínea Plus Ultra es “estratégica”, española y cumple los criterios para recibir ayudas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la aerolínea Plus Ultra es una empresa “estratégica” por el nicho de mercado que ocupa y cumple “los criterios” para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la SEPI. Montero ha especificado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que la compañía registró una facturación de 100 millones de euros en 2019, dando empleo directo a 350 personas, añadiendo que el fondo de solvencia se creó “para empresas españolas”, como es el caso de Plus Ultra.

La aerolínea también ha lanzado un comunicado a raíz de informaciones que cuestionan su rescate y la vinculan con ciertos intereses políticos. Para desmentir estas acusaciones, Plus Ultra ha aclarado que es una compañía española, que opera en “un entorno de absoluta seguridad cumpliendo escrupulosamente con las exigencias marcadas por las autoridades europeas y nacionales, cuya supervisión es continua y permanente”.

Sin relación de interés con ningún gobierno

La empresa ha expresado que, al igual que ocurre con el resto de compañías del sector, su capital social está compuesto por accionistas de diferentes nacionalidades, “si bien en todo momento se ha mantenido la mayoría en manos de ciudadanos europeos, y específicamente españoles”. “Las decisiones inversoras de nuestros accionistas están únicamente basadas en criterios de rentabilidad y credibilidad en nuestro proyecto”, explica.

En este sentido, la compañía desmiente “rotundamente” que tanto Plus Ultra Líneas Aéreas como sus accionistas y directivos tengan relaciones de influencia o interés con ningún gobierno. “Su único interés es la supervivencia y optimización de la compañía y la recuperación de sus vuelos a distintos destinos latinoamericanos (Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba) y otros países de la región que están en la planificación estratégica de la empresa”, recoge el comunicado.

La ministra ha sido preguntada por el diputado del GPP Mario Cortés sobre el rescate aprobado para la aerolínea, añadiendo que se debe a “amiguismo y enchufe”, al igual que el de Duro Felguera, de la que forman parte exministros del PSOE. Por ello, Montero ha tachado la pregunta de “indecente” y ha señalado al diputado que el GPP “quiere que a las empresas españolas”, que cumplan los criterios del decreto ley aprobado por el Congreso, “no se les den las ayudas porque son colaboradoras de no sé qué régimen”, -haciendo alusión al Gobierno de Venezuela, al que vinculan con la aerolínea-. Asimismo, ha recalcado al GPP que tanto Plus Ultra como Duro Felguera son compañías españolas, con más de 300 empleados, que no se pueden quedar fuera de las ayudas “porque a ustedes caiga mal uno de sus accionistas”.

Estos puntos sustentan las ayudas recibidas por Plus Ultra:

1. La aerolínea recibirá financiación estatal por medio de dos préstamos por un importe total de 53 millones de euros. Para acceder a estas cuantías, Plus Ultra Líneas Aéreas “se ha sometido a un minucioso y detallado análisis de su Plan de Viabilidad, considerando para ello su situación financiera, laboral y comercial, de acuerdo con el panorama actual y futuro del sector de transporte aéreo de pasajeros y de las rutas que operamos y operaremos”, explica la compañía.

2. “Los préstamos concedidos, así como la documentación suscrita para su formalización, establece una serie de condiciones y cláusulas de obligado cumplimiento” por parte de la compañía, “bajo la estricta supervisión y vigilancia por parte de SEPI durante todo el tiempo de vida de los préstamos”, añade la aerolínea. Además, al tratarse de préstamos, tanto el importe principal como los intereses deberán ser devueltos conforme a los plazos y requisitos acordados para su amortización y vencimiento.

3. “La solicitud de financiación fue presentada, conforme con los requisitos establecidos por la normativa aplicable al Fondo, el día 1 de septiembre de 2020″, aclara Plus Ultra en la nota. La razón que motivó la solicitud de estas ayudas fue “única y exclusivamente” asegurar su propia supervivencia como aerolínea, “mantener los más de 345 puestos de trabajo directos y 2.500 indirectos y respetar los derechos de los pasajeros en un funcionamiento normal del mercado”, apostilla. Asimismo, la aerolínea recuerda que estas cantidades se enmarcan dentro de los mecanismos de ayuda pública aprobados por el los países del entorno europeo destinados a sectores estratégicos, como el aéreo o el turístico.

Finalmente, Plus Ultra ha querido terminar su comunicado recordando sus compromisos y objetivos: “Sobre todo queremos dejar constancia de nuestro firme compromiso de defensa de nuestro buen nombre, nuestros socios y el de nuestros empleados, de cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas del apoyo financiero obtenido y de nuestro objetivo de recuperar la actividad de la compañía en un entorno de libre competencia e igualdad de condiciones”.