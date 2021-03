El Corte Inglés ofrece primas de salida de hasta 6.000 euros y amplía su plan de bajas a todos los centros

El Corte Inglés ha ofrecido a los sindicatos mejoras en las condiciones de su plan de bajas con el que pretende reducir su plantilla en 3.000 empleados. El grupo de distribución ha trasladado a los representantes de los trabajadores en la quinta reunión de la mesa de negociación que aquellos que se acojan al plan recibirán primas de salida que oscilarían entre los 2.000 euros y los 6.000 euros, dependiendo de su salario, según han informado los sindicatos CC OO, Fetico, Fasga y UG. Además, la compañía ha abierto la mano y ha accedido a otra de las peticiones de los sindicatos: que el colectivo que pueda adherirse de manera voluntaria a este plan de salidas sea todo el personal de la empresa, independientemente de que su área o centro estén o no afectados por la reorganización.

Los representantes de los trabajadores han celebrado este segundo movimiento de la compañía, pero no se han mostrado conformes con la propuesta sobre las primas realizada por su dirección. Así, han pedido a los responsables del grupo que las primas para las extinciones voluntarias sean para los de 0 a 5 años de antigüedad de un 8% del salario, con un mínimo de 3.000 euros, para los de 6 a 10 años, un 12%, con un mínimo de 6.000 euros; mientras que para los de 11 a 15 años sea el 15% del salario, con un mínimo de 9.000 euros, y los de más de 15 años, un 20% del salario, con un mínimo de 12.000 euros.

A los sindicatos tampoco les convence la propuesta de indemnización de 25 días, con un límite máximo de 15 mensualidades, que El Corte Inglés propone para aquellos empleados que abandonen la empresa tanto de forma voluntaria como forzosa. Consideran que está “alejada de la realidad” y han pedido a la empresa que sea de 33 días y un máximo de 24 anualidades, tres días menos de los que pidieron la semana pasada.

El Corte Inglés también ha propuesto a los sindicatos la reducción de un 5% de afectados forzosos sobre la propuesta inicial en el caso de no que no se alcance el número de voluntarios, frente a la propuesta de la representación de los trabajadores que pide que ésta sea del 15% para que la cantidad final sea un 85% sobre la propuesta inicial. De esta forma, los sindicatos no han aceptado una propuesta “tan baja y alejada de la realidad” respecto al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores”. “Nuestro objetivo es que la mayor parte de estas salidas sean voluntarias”, han recalcado.