El Corte Inglés deja fuera de su plan de bajas a sus empleados mayores de 50 años

El Corte Inglés quiere proteger en su plan de bajas voluntarios que afectará a entre 3.000 y 3.500 de sus trabajadores a aquellos que tienen más difícil su integración en el mercado laboral. El grupo de distribución ha comunicado hoy a los sindicatos en la primera reunión de la comisión que debe negociar las condiciones del proceso que su plan no afectará a los trabajadores que tienen más de 50 años.

Según han informado CC OO, UGT, Fasga y Fetico, la empresa ha comentado que “este no es un plan de rejuvenecimiento, ni de desvinculación, sino un proceso de reducción de plantilla y reorganización de la empresa. Por tanto, al no ser una “jubilación anticipada”, sino una finalización de vida laboral en El Corte Inglés, la empresa quiere garantizar que los colectivos a proteger deben ser aquellos que tienen más difícil su integración en el mercado laboral”. En este sentido, y añadido a la voluntariedad de adscripción de la medida, la empresa ha establecido claramente los colectivos no afectados por el Plan: mayores de 50 años, eventuales y contratos de relevo y días sueltos.

Al comienzo de la reunión, el grupo ha entregado a los sindicatos el informe técnico y económico de las causas que justifican la medida y que, según las organizaciones, dados los datos sensibles que contiene, será tratado de forma confidencial.

La compañía comunicó a los sindicatos el pasado 27 de febrero su intención de acometer un proceso para reducir su plantilla cuyo objetivo es “buscar la viabilidad de la empresa, su posicionamiento en un mercado cambiante, la reordenación del mundo del retail y su nueva dimensión tras el impacto de la venta online”, según informaron los sindicatos. Los sindicatos anunciaron entonces que van a buscar “unas condiciones de salida de plantilla por encima de limites legales (20 días por año trabajado) y con posibilidades de adscripción voluntaria desde cualquier punto de España, de tal forma que ese ajuste de plantilla no se realice de forma traumática sino armonizada con los intereses de las personas”. El plan de la compañía afectará a más de un 4% de la plantilla de El Corte Inglés, integrada por unos 63.000 trabajadores