Para Calviño, Plus Ultra cumple los requisitos para recibir ayudas y pide “no demonizarla”

“Pido que no se demonice la ayuda (de 53 millones de euros) concedida a la aerolínea Plus Ultra, pues cumple con todos los requisitos para recibirla”. Así de contundente se mostró la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha pedido este jueves que insistió en que “yo instaría a que no se demonicen las ayudas. Es un poco contradictorio que tengamos una enorme presión de dar ayudas a las empresas y luego se monten estas cosas”, ha criticado en declaraciones a Antena 3.

Para Calviño, esos 53 millones concedida a Plus Ultra “no son comparables” a la magnitud de las ayudas que han recibido otras empresas en el marco del mecanismo de rescate a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). “Estamos tratando de hacer las cosas con el máximo rigor, responsabilidad y atendiendo a los informes de los organismos independientes y auditores que están en el expediente”, ha subrayado Calviño.

De momento, se han aprobado ayudas para cuatro empresas, casi todas del sector aéreo, que está siendo muy castigado por la pandemia y las restricciones de movilidad, y Plus Ultra ha sido una de ellas. “El aéreo es un sector evidentemente estratégico para nuestro país y ha sufrido muy directamente las consecuencias de la crisis. En el expediente de la SEPI están los informes que explican por qué se reúnen los requisitos para este crédito”. En el caso de Plus Ultra se trata, precisamente, “de un crédito y de una magnitud que no es comparable al resto de las de los créditos y otras inyecciones de capital que hemos acordado”, dijo.

Calviño confesó sentirse “triste” por la situación creada con mala intención, instando a “que no se demonicen las ayudas” y denunciando como “un poco contradictorio” que el Gobierno tenga “una enorme presión para dar ayudas a las empresas” y al mismo tiempo se le cuestione en operaciones como esta.

La ayuda a Plus Ultra procede del Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas, que está dotado con un total de 10.000 millones de euros. Este instrumento fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la Covid-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. Desde su creación se han concedido créditos de 120 millones para Duro Felguera, 475 millones para Air Europa y 320 millones para Ávoris, la red de turoperadores del grupo Barceló. Estos dos últimos también del sector turístico.

Preguntada por si el caso de Plus Ultra exigirá más controles respecto a la futura concesión de los fondos europeos a proyectos empresariales, la vicepresidenta ha señalado que los créditos de la SEPI nada tienen que ver con los fondos europeos. “Estamos atendiendo a los informes que elaboran organismos independientes de los auditores, que están (recogidos) en el expediente” de rescate, ha defendido Calviño. En todo caso, ha dejado claro que el sistema de control que se está poniendo en marcha para los fondos europeos tiene los más altos estándares, por lo que existirán controles, pero “sin estrangular” la posibilidad de aprovechar las inversiones.

Ayer en el Congreso, el PP ha solicitó una comisión de investigación y Cs comparecencias, pero fueron rechazadas por la mayoría. Por su parte, Vox ha interpuesto una querella por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La formación de Santiago Abascal ha presentado una querella ante la sala segunda del Tribunal Supremo en contra del Consejo de Ministros y de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y, además de malversación y prevaricación, ve indicios de posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento.