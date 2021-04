8 pasos para instalar una lavadora

El momento de cambiar de lavadora no siempre llega cuando lo esperamos. Una avería es el motivo más común para reemplazar este electrodoméstico indispensable en todos los hogares. Los días de espera sin poder lavar la ropa pueden alargarse ante la posibilidad de que hayamos comprado la lavadora por internet y la instalación no venga en el servicio, esta se cobre aparte o la lavadora sea de segunda mano y venga sin instrucciones. Si se encuentra envuelto en una de estas situaciones, no se preocupe, no hay que ser todo un manitas para instalar una lavadora, basta con seguir estos 8 pasos que recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

1. Consulte las instrucciones

El primer consejo de OCU es leer las instrucciones del fabricante, que suelen incluir un apartado de instalación con información para el modelo concreto de lavadora que haya adquirido. Si no cuenta con el manual, puede buscar el modelo en internet o entrar en la página del fabricante donde es muy probable que se encuentren colgadas las instrucciones. Si ni aún así consigue encontrarlas, puede seguir los siguientes pasos.

2. Elija el lugar apropiado

El lugar donde coloque la lavadora debe estar cerca de estas conexiones:

Toma de red eléctrica : necesitará tener cerca un enchufe capaz de soportar unos 1.500 W (irá marcado como 8 o 10 A ), mejor si tiene toma de tierra . También es conveniente que el circuito al que pertenece ese enchufe esté protegido por un interruptor en el cuadro eléctrico de su casa. Es preferible no usar ladrones ni alargadores , pero si no le queda otro remedio, compruebe que pueden soportar la potencia combinada de todos los aparatos que vaya a conectar.

Grifo de entrada de agua : las gomas no suelen ser muy largas, así que calcule la distancia. Algunas lavadoras tienen toma de agua caliente y fría, pero basta con que tenga una.

Desagüe: imprescindible para vaciar el tambor tras el lavado. Puede ser compartido con el fregadero y con otros aparatos si se utilizan las piezas adecuadas.

Si cerca de la lavadora hay un lavabo o bañera mejor que mejor, por si en alguna ocasión la bomba de desagüe no funciona y necesita vaciar la lavadora manualmente, aunque no es imprescindible. El suelo debe ser duro y estar bien nivelado para evitar vibraciones y aunque la lavadora se puede instalar en un lavadero o un garaje, la temperatura ambiente del lugar no debe caer por debajo de los 0ºC para que no se hielen las tuberías.

3. Comprobar el espacio y las dimensiones

La anchura estándar de una lavadora es de 60 cm aunque también las hay de 40 cm, sobre todo las que se abren por arriba. Si planea instalar la lavadora debajo de una encimera, deberá en cuenta que suelen medir de alto entre 80 y 85 cm, aunque es aconsejable dejar algo más de espacio de maniobra. Además, no hay que olvidar medir las puertas por donde tendrá que meter la lavadora.

4. Quitar los tornillos de transporte

Las lavadoras suelen tener unos tornillos de transporte en su parte trasera que impiden que el tambor se mueva y se dañe. Una vez que tenga su lavadora junto al lugar donde va a instalarla, quítelos con una llave inglesa o un destornillador y cubra esos huecos con los tapones específicos que encontrará en la caja de su lavadora, explica OCU.

5. Conectarla a la toma de agua y electricidad

El primer paso es enroscar un extremo del tubo de entrada de agua a un grifo fileteado (si el grifo no lo está, tendrá que comprar un adaptador) y el otro extremo en la toma A (agua) de la lavadora.

A continuación, inserte la manguera de salida de agua en el desagüe más cercano. Fíjese en que la manguera no quede doblada y que no se pille al empujar la lavadora hasta el fondo. Si el agua no sale con facilidad, la bomba de desagüe deja de funcionar y el tambor se queda lleno, advierte OCU.

Por último, asegúrese de ajustar las conexiones de agua con fuerza para evitar fugas. Puede envolver las boquillas de la rosa con teflón o cinta de plomería. Además, si finalmente solo usa una de las entradas de agua, es recomendable colocar un tapón sobre la otra entrada de agua para evitar posibles filtraciones.

6. Ajuste las patas de nivelación

Las lavadoras tienen unas pequeñas patas regulables para que queden bien niveladas. Para ajustarlas, coloque un nivel sobre la lavadora y gire las patas de la parte inferior: muévalas en sentido horario para bajar la lavadora y en sentido antihorario para levantarla, hasta que el nivel le indique que la lavadora está correctamente nivelada en horizontal. Llegado a este punto, ajuste las tuercas de bloqueo de cada pata.

7. Primer lavado

El primer lavado tendrá que ser con el tambor vacío y sin echar detergente. Sirve para comprobar que todos los mecanismos de la lavadora funcionan correctamente, que no hay fugas y que se encuentra bien nivelada.

8. Deshacerse de su vieja lavadora

Solo podrá hacerlo en dos sitios: en la tienda donde ha comprado la nueva lavadora (deberá preguntar) o en un punto limpio.