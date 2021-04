El mejor champú reparador del mercado es del Lidl y cuesta menos de 2 euros

Si tiene el cabello seco o dañado habrá probado más de un champú reparador en busca de la fórmula perfecta. Cada marca promete que su producto le devolverá la vida y la suavidad al cabello castigado y, aunque es cierto que la mayoría de ellos acondicionan y cuidan el pelo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que ninguno es realmente reparador. “Lo cierto es que ningún champú es realmente reparador, ya que el cabello es una fibra sin vida, que no puede repararse ni regenerarse”, ha recordado al comparar 14 champús del mercado que se venden como tal. Eso sí, se puede mimar para mantenga el mejor aspecto posible por menos de 2 euros. Y es que egún el comparador de OCU, el mejor champú reparador del mercado es de Lidl y cuesta apenas 1,79 euros.

Los 3 mejores

1. Cien (Lidl) Reparador Profesional

De los 14 champús analizados, la recomendación de OCU es para Cien (Lidl) Reparador Profesional. Este producto obtiene una puntación de 64 sobre 100 puntos y ofrece 250 ml por 1,79 euros. En la web de Lidl, este artículo promete que su fórmula con keratina devuelve al cabello su vitalidad natural y lo deja brillante y sedoso. Tras el análisis, OCU estima que cuenta con buena eficacia de lavado y también cumple su función acondicionando el cabello, pese a no reparar como tal. No obstante, su punto negativo es que contiene fragancias alérgicas.

Champú Reparador Cien

2. Gliss Ultimate Repair de Schwarzkopf

En segunda posición se encuentra Gliss Ultimate Repair de Schwarzkopf, con 69 puntos sobre 100, aunque con un precio más elevado (3,19 euros por 400 ml). Al igual que el de Cien, contiene fragancias alérgicas. Según la propia marca, este producto reconstruye la estructura del cabello con Keratina, proporciona hasta un 90% más de resistencia y brillo y un 89% de sus ingredientes son de origen natural.

Gliss Ultimate Repair

3. Elvive Dream Long Reconstructor

Y con la misma nota, 69 puntos sobre 100, queda empatado el champú Elvive Dream Long Reconstructor. Por su parte, este producto dice estar pensado para cabello largo que se afina y se daña. Su efecto reparador se debe a su fórmula, que incluye aceite de ricino, keratina vegetal y vitaminas. Su precio es de 3,49 euros por 370 ml. De nuevo, también incluye fragancias alérgicas.

Elvive Dream Long Reconstructor

Más allá del podio, el resto de productos analizados por OCU no baja del aprobado, por lo que todos se encuentran entre una buena calidad y calidad media. No obstante, los cinco últimos del ranking (Fructis Adiós Daños; Kerastase Resistance Bain Force Architecte; Stylius Deliplus Reparación Total; Timoteí Reparación Intensa; y Tresemmé RF Repara&Fortalece 7 con Biotina) contienen el alérgeno buthylphenyl methylpropional (BMHCA). La OCU recomienda mejor evitarlo en bebés y embarazadas y tampoco aconseja su uso en niños.

¿Qué proceso ha seguido OCU para elegir el mejor?

La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado la eficacia de lavado, su resultado en el cabello de distintos voluntarios y su etiquetado y composición.

“En el laboratorio se ha analizado la eficacia del lavado. Tras ensuciar unos mechones con grasa artificial no soluble, se lavaron 2 minutos con el champús de prueba y los secamos con secador durante 20 minutos”, explica OCU. Todos los productos se han analizado y probado a ciegas, sin conocer su marca, por peluqueros profesionales y por los propios usuarios. En su análisis, los peluqueros han valorado el lavado, la facilidad de aplicación, la consistencia, la espuma que generan, el aclarado, peinado, desenredado. Con el cabello seco, también han tenido en cuenta si era o no más fácil de peinar, desenredar, el brillo, el efecto antielectrostático, la manejabilidad, etc.

Por último, cada muestra de champú fue probada por 30 voluntarios, usuarios con cabello dañado, que usaron cada champú tres veces en la misma semana antes de dar su veredicto. Además, OCU ha valorado la composición de cada producto, mirando si incluye productos alergénicos, como fragancias o el BMHCA (buthylphenyl methylpropional), un alérgeno cuya presencia hemos penalizado.