ACS busca ser líder mundial de concesiones de carreteras

La empresa española ACS, el mayor contratista de obra en Estados Unidos, celebra hoy, de manera telemática, su Junta General de Accionistas. Durante esta reunión, que se podrá seguir desde la página web del grupo, se prevé que se aprobará mantener el dividendo. Esto quiere decir que en los próximos pagos de julio y de febrero de 2022 se repartirán entre sus accionistas otros 574 millones de euros, una cantidad similar a las que se repartieron en años anteriores. También se aprovechará la Junta para elegir a los consejeros independientes. Todo apunta a que Carmen Fernández Rozado y José Eladio Seco Domínguez saldrán reelegidos.

La compañía dirigida por Florentino Pérez no deja de crecer, y prueba de ello es que si a los 574 millones de euros le sumamos los 46,2 millones que ya se entregaron como dividendo compensatorio con cargo al ejercicio realizado en 2020, la cantidad total asciende hasta los 620,2 millones de euros, una cifra que no es muy distinta a la que se obtuvo años atrás. Estos datos demuestran que ACS ha sido una de las empresas que mayor resiliencia ha mostrado y mejor ha resistido a la pandemia de la COVID-19, aunque espera que la situación general mejore para impulsar Abertis y ayudar a su recuperación.

Planes en Italia

Pero ACS no solo tiene intención de mantener estos datos, sino que está dando pasos agigantados para mejorarlos. Una parte importante de esos pasos pasan por Italia. El pasado mes de abril Florentino Pérez realizaba una oferta para hacerse con las autopistas italianas de Atlantia, que se agrupan en Austostrade per l’Italia (ASPI) y que suponen 3.000 kilómetros de peajes en este país. Pero la acción no terminaría con esta adquisición, sino que el siguiente paso sería fusionar ASPI con Abertis, la primera concesionaria de autopistas en España y que gestiona más de 8.300 kilómetros en todo el mundo. Si esta fusión sale adelante, ACS crearía un gigante global de autopistas y se posicionaría como número uno en concesiones de carreteras.

Estos planes de futuro van de la mano con los que ya se están realizando en EE UU, y es que uno de los principales objetivos de ACS es seguir creciendo en el mercado norteamericano y aprovechar el plan de infraestructuras que anunció Joe Biden.

Haciendo historia en EEUU

Aunque son varios los proyectos que están planificados, hay dos que destacan especialmente: la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de San Diego (California), y la ampliación del túnel y los viaductos de Hampton Roads, en Virginia. Este último quedará para la historia de la construcción en Estados Unidos, y es que ha supuesto el mayor contrato de construcción que se ha firmado en la ciudad de Virginia, con un presupuesto de 3.800 millones de dólares. En la actualidad, ACS está ejecutando una cartera de 29.600 millones de euros a través de sus filiales en Estados Unidos, entre las que se encuentran Turner, Flatiron y Dragados USA. Esto le convierte en el mayor contratista de obra del país americano.

Otro de los caminos en los que se está adentrando ACS es en el de las energías renovables. Cobra Instalaciones y Servicios, filial de ACS, firmó hace unos meses un contrato de Front-End Engineering Design (FEED) con Empire Wind LL para desarrollar un proyecto en Nueva York. Este proyecto, llamado Empire Wind, estudia implantar una solución basada en cimentaciones de hormigón por gravedad para el desarrollo de un parque eólico marino, que estaría situado frente a la costa de la ciudad neoyorkina. Desde 2018, Cobra se unió a la consultora de ingeniería Esteyco, que cuenta con más de 50 años de experiencia en cuestiones relacionadas con las infraestructuras y la arquitectura, y que es una referencia internacional en el ámbito de las energías renovables. En este proyecto, Cobra y Esteyco están trabajando junto a Dragados USA, líder en construcción de obra civil pesada y que lleva más de 10 años en Nueva York.

Vinci-ACS

El futuro de ACS y las energías renovables también pasa por Vinci, el grupo industrial francés al que ACS le vendió la mayor parte de su propia División Industrial por un precio que oscila entre los 4.930 y 4.980 millones de euros. Además de las actividades de ingeniería y obras, esta transacción incluía participaciones en ocho concesiones de proyectos y la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable.

Tanto Vinci como ACS se comprometieron a crear una empresa conjunta a la que se aportará, a precio de mercado y cuando estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la División Industrial. Como mínimo, en los ocho y medio años siguiente a ejecutarse la compraventa.