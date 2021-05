¿Celulitis? Ya está aquí Mercadona para ayudarte a combatirla

Y sí, lo sabemos, llega el buen tiempo y hay que sacar las piernas al aire, y dentro de nada ponernos en bañador. Después de más de un año de pandemia en la que muchos de nosotros hemos cambiado por obligación nuestras rutinas, no hemos hecho todo el ejercicio que queríamos , no hemos comido tan sano como nos hubiera gustado y tantas cosas que no hemos realizado ... Llega la hora de redimirse, con la vista puesta en la inmunidad global, y el buen tiempo ya reinando en nuestras vidas toca la hora de ponerse a trabajar en nuestro cuerpo , pero no se preocupen porque el supermercado valenciano vuelve a lanzar sus tratamientos anticelulíticos para ponérnoslo más fácil.

Mercadona presenta el tratamiento anticelulítico para cuidar tu piel. Aprender a aplicarlo y administrarlo puede hacernos recuperar parte de ese cuidado personal y entrar con toda la confianza del mundo en verano.

Celulitis a raya en 15 días

El producto anticelulítico que presenta Mercadona, que ya arrasó en ventas anteriormente, es el Concentrado Meso-Anticelulítico Deliplus. Es un tratamiento corporal intensivo muy eficaz contra este trastorno dermatológico, compuesto por activos con una fórmula innovadora gracias a su triple acción: lipolítica, reestructurante y reductora.

Los principios activos que caracterizan a este tratamiento son varios, entre ellos están la cafeína y la carnitina, que tienen una acción lipolítica y quemagrasas. El extracto de hoja de alcachofa cuyo beneficio es el de tener un efecto drenante y tonificante. El silicio orgánico, aceite de soja, ácido hialurónico de bajo peso molecular y la centella asiática ayudan a tener un efecto reestructurante y remodelante. Las ampollas contienen también un cóctel de vitaminas antioxidantes (A, C, E, B3), extracto de raíz de cúrcuma Longa y Epigalocatequingalato que dan una acción renovadora y antioxidante a la piel. El quelante del hierro actúa como un imán que elimina el hierro acumulado por exceso en el tejido graso, responsable de la inflamación propia del trastorno dermatológico y la ribosa acelera el metabolismo de las células.

Concentrado Meso-Anticelulítico Deliplus

El concentrado Meso-Anticelulítico de Deliplus se presenta en 15 viales y puede utilizarse de dos maneras, dependiendo del objetivo que se quiera tener.

Para un tratamiento intensivo o celulitis abundante hay que aplicar la cantidad de un vial diariamente en la piel limpia en las zonas a tratar durante 15 días. Extender mediante masajes circulares hasta su completa absorción. Se debe realizar el masaje durante 2 o 3 minutos.

Para un tratamiento de mantenimiento o celulitis leve se debe mezclar unas gotas de este concentrado con tu crema corporal habitual y masajear sobre la zona deseada una vez al día. De forma ocasional, al aplicar demasiado producto en una misma zona, podría verse concentrado en un color blanquecino que desaparece al masajearlo.

Este producto no es aconsejable para aquellas personas que tienen pieles reactivas, sensibles o irritadas así que debe evitarse su aplicación.

Este programa está pensado para 15 días, se diferencia de otros productos similares en que refuerza el efecto lipolítico, reestructurante y reductor con una vía de acción completamente innovadora que actúa en la piel.

Las ampollas anticelulíticas de Mercadona nos traen la mesoterapia hasta nuestra propia casa y nos ayudan a drenar la piel y combatir la acumulación de grasa por solo 8,50 euros. Merece la pena intentarlo por ese precio y además debido al éxito de la cadena de supermercados anteriormente con este producto, parece que funciona.