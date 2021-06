El Gobierno desaconseja poner a las madres a planchar a las dos de la madrugada para rebajar la factura de la luz

Con la nueva tarificación de la luz, a cualquier hogar español le saldrá más barato a partir de ahora montar la jarana nocturna con el encendido generalizado de cualquier artículo que necesite ser conectado al tendido eléctrico (lavadora, lavavajillas, secadora de ropa, secador de pelo, plancha... lo que sea) que pagar la multa por escándalo público nocturno por perturbar el merecido descanso de sus convecinos. Al parecer, el encendido eléctrico como si se tratara de Navidad a partir de las doce de las noche es lo que sucederá desde ya en la inmensa de la mayoría de los hogares españoles con los nuevos tramos de la tarifa del Gobierno, que consideran a partir de las doce de la madrugada hasta las ocho de la mañana una zona valle y, por tanto, las más barata.

No obstante, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho oír “exageraciones” sobre los efectos de las nuevas tarifas eléctricas que han entrado este martes en vigor y ha considerado que el sistema que se ha puesto, con dos tramos de potencia y tres periodos de consumo, es “bastante equilibrado”. Ribera ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que, cuando se elaboró la propuesta de tarifas (la suma de peajes y cargos que se abona en la factura), el Ministerio sugirió que se pudiera reducir la parte fija de la tarifa (potencia) para poder incentivar la eficiencia, como se ha hecho al disminuir su peso, y que el regulador, la CNMC, sugirió que fuera por tramos.

De todas formas, ha dicho que estos días oye “exageraciones” sobre este asunto y que ella no recomendaría a su madre que se levantara a las 2 de la madrugada a planchar. Ha recordado que existen tramos fuera de la madrugada en que las tarifas son muy equivalentes a las que había y los fines de semana y por la noche más baratas. Ribera ha explicado que, si se es “cuidadoso” a la hora de no consumir en los tramos en que está más alta la luz, se puede obtener un reducción en el recibo, aunque “si nos descuidamos y concentramos el consumo en las horas más caras”, se pagará más. Una de las incógnitas a despejar en esta cuestión es, si visto los tramos de la tarifa, la madre de la vicepresidenta se levantará o no a planchar a partir de las dos de la madrugada. Conocidas mías dicen que a partir de las doce de la noche pondrán su casa en danza hasta que los vecinos aguanten.