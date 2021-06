Nuevo dedazo del Gobierno: Renfe impone a un empresario ligado al PSC para presidir el consorcio del AVE a La Meca

El Gobierno sigue con su política de repartir cargos en empresas públicas entre afines a la causa. El consejo de administración del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM), el conocido como AVE a La Meca, ha acordado hoy, a propuesta de Renfe, el nombramiento como nuevo presidente de la sociedad a Alejandro Colldefors, un empresario con lazos con el partido socialista. Colldefors sucede en el cargo a Jorge Segrelles, quien fue designado como presidente de CEAVMM en diciembre de 2016 y cuya candidatura fue presentada por Adif.

Colldefors cuenta con una dilata experiencia empresarial. Ha sido desde 2007 director de relaciones internacionales de Abertis, compañía en la que fue responsable de la coordinación, el seguimiento y el control de los proyectos internacionales y de la representación en patronatos y foros de ámbito internacional. Anteriormente, ocupó el puesto de director de marketing para parques logísticos en Saba Infraestructuras (2004-2007). Pero en su currículum también hay un importante vínculo con el Partido Socialista. Colldefors formó parte de las listas de los socialistas a las elecciones europeas de 2014 y 2019.

El presidente de CEAVMM es licenciado en Derecho por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Obtuvo, asimismo, el máster en ciencias sociales, política y economía europeas de The London School of Economics and Political Science (LSE) y el programa de desarrollo directivo de IESE Business School.

Nueva etapa

El relevo al frente de CEAVMM coincide con el comienzo del periodo contractual de 12 años de operación comercial, que arrancó el 31 de marzo. Concluidos los trabajos de construcción e instalación de sistemas en la vía y una vez reiniciada la operación tras la suspensión temporal del servicio debido a la pandemia por Covid-19, así como comenzado el cómputo del periodo contractual de operación y mantenimiento, la nueva presidencia tendrá como principal objetivo “la adaptación de CEAVMM a esta nueva etapa, que requerirá un mayor protagonismo de las empresas operadoras del consorcio y, en particular, de Renfe y Adif”, según ha explicado en una nota. Desde el pasado 31 de marzo, la finalización de los trabajos de instalación del sistema de gestión de tráfico ERTMS Nivel 2 permite a Haramain High Speed Railway ofrecer servicios comerciales con todas las prestaciones tanto en velocidad (300 kilómetros hora de velocidad comercial máxima) como en número de frecuencias.

El consejo de administración de CEAVMM ha agradecido a Jorge Segrelles “su compromiso, plena dedicación al proyecto y el cumplimiento con éxito de sus objetivos”. Desde su nombramiento en diciembre de 2016, la presidencia de Segrelles ha reforzado las relaciones con el cliente saudí (Saudi Railways Organization y Saudi Railway Company), lo que se ha concretado en la firma, en 2017, 2018 y 2021 de tres acuerdos principales (Settlement Agreement 1, 2 y 3), el primero de ellos gestado también en gran medida durante la etapa de su predecesor, Pablo Vázquez. En paralelo con la negociación contractual y la firma de los tres acuerdos globales, se materializó la inauguración de la línea en septiembre de 2018 por parte de Su Majestad el Rey Salman Bin Abdulaziz al Saud, el comienzo de la actividad comercial en octubre de 2018 y, finalmente, el reinicio de la operación comercial con todas sus prestaciones el 31 de marzo de 2021.