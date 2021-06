Díaz, sobre la reforma laboral: “El Gobierno derogará lo que tenga que derogar”

¿Derogar o no derogar la reforma laboral? Esta es la cuestión que enfrenta a las vicepresidentas segunda y tercera del Gabinete de Sánchez y que hoy de nuevo volvió a salir a relucir durante la sesión del control del pleno del Congreso al Gobierno. Este ocasión, Nadia Calviño no asistió a la sesión plenaria, al igual que dos semanas atrás no lo hiciera Yolanda Díaz. Una vez más, el diputado popular Teodoro García Egea interpeló a la ministra de Trabajo sobre si el Ejecutivo va o no a derogar la reforma laboral de Rajoy 2012, que, en su opinión, favoreció la creación de empleo. Su señoría le pidió valentía para despejar esta incógnita de una vez por todas. Sin embargo, en esta ocasión la vicepresidenta tercera prefirió tirar balones fuera y no mostrar su disposición a hacerlo, como si aclaró hace tres semanas también en el pleno del Congreso. “El Gobierno derogará lo que tenga que derogar”, puntualizó la ministra de Trabajo, que prefirió poner el énfasis en el nuevo marco de relaciones laborales en el que se trabaja junto con los interlocutores sociales y que, a su juicio, “es el que necesita el país”.

Después de protagonizar ambos dirigentes políticos un rifirrafe sobre lo que necesita o no España, la ministra de Trabajo arremetió contra la reforma laboral de Rajoy por situar la tasa de paro en el 27% y por generar más precariedad en las relaciones laborales. “Su reforma no ha servido para crear empleo”, espetó al diputado popular, que, desde su escaño, negaba con la cabeza. Acto seguido, enumeró las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo contra cuestiones puntuales de la reforma laboral, como la ultraactividad de los contratos y la subcontratación. Esta reforma “ha causado daño a este país, ha servido para destruir empleo y precarizarlo”, lamentó. García Egea, por su parte, reiteró que derogarla está “fuera de toda lógica” y acusó al Gobierno de mentir y de salirle “carísimo” a los españoles. “Todo tiene un límite” y, por eso, ya ha empezado “la cuenta atrás” para el relevo en el Gobierno. A lo que Díaz replicó que lo que le ha salido caro a los españoles son los casos de corrupción del PP.

Acto seguido, la diputada de Vox Macarena Olona le demandó a Díaz que sea agradecida con la reforma laboral de los populares que “ha hecho suya” al no haberla derogado aún y gracias a la que “aparece posando sonriente del brazo del presidente de la CEOE”. La ministra replicó dirigiéndose a Pablo Casado para manifestarle sus dudas sobre “quién habla en nombre de quién” en el hemiciclo. A su juicio, está claro que “el PP y Vox funcionan a modo de binomio, a través de la señora Olona”.