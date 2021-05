Yolanda Díaz, “baja” en el Congreso por prescripción médica: “Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar”

La vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ausentó hoy de la sesión de control al Gobierno en el pleno de Congreso de los Diputados por prescripción médica. No obstante, su asesores confirmaron a LA RAZÓN que no padece la Covid-19, aunque rehusaron concretar qué problemas de salud aquejan a la vicepresidenta. La propia Yolanda Díaz subió a twitter un tuit esta mañana informando de que hoy debía suspender su apretada agenda: “Este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza”.

Este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 26, 2021

De esta manera, Díaz hoy no se vio obligada a responder otra vez sobre la derogación o no de la reforma laboral. Quien sí se lo hizo fue la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, para declinar confirmar si el Gobierno derogará este año la reforma laboral, como prometió la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz. No obstante, Calviño aseguró que el Gobierno cumplirá con sus compromisos trasladados a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación: “Por supuesto”. Y es que en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja el diputado popular Mario Cortés aseveró hoy que la propia Calviño “se revolvía en su asiento y echaba una de esas miradas que matan”, mientras que Díaz confirmaba la derogación de la reforma laboral en la sesión de control de la semana pasada. “Es evidente que una de las dos miente, ¿quién está mintiendo de ustedes dos?” le espetó. Mientras, en el pleno del Congreso se vivía este rifirrafe la vicepresidenta Yolanda Díaz permanecía en su domicilio por recomendación médica.

La cancelación de su agenda se produce después de que Díaz haya participado intensamente en la negociación con los interlocutores sociales, algunos días hasta bien entrada la noche, para intentar alcanzar un acuerdo para prorrogar de los ERTE hasta septiembre. Su último acto público en su agenda fue un encuentro ayer con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el que confirmó que no había dormido por la negociación de los ERTE. En este acto, señaló que los ERTE se prorrogarían y que “se iba a dejar la piel” para conseguir el acuerdo.