El Avlo empieza a operar con los trenes llenos y doblará su capacidad el fin de semana por la alta demanda

A las 05.35 horas ha partido de la estación de Figueres-Vilafant con destino Atocha el primer tren de Avlo, el servicio de bajo coste de Renfe cuyas operaciones comerciales han arrancado hoy en el Corredor Noreste. La operadora pública ha podido por fin poner en marcha un producto que tenía pensado lanzar el 6 de abril de 2020 pero que la crisis del coronavirus obligó a retrasar. Con billetes desde 7 euros por trayecto, Renfe asegura que ha comercializado ya más de 250.000 tickets y que tiene garantizada una ocupación casi del 100% de los trenes. Tal es la demanda que ha recibido el Avlo que fuentes de la compañía han explicado que el domingo una de las cuatro circulaciones por sentido que de momento ofrece el servicio será cubierta con un tren en doble composición, lo que le permitirá duplicar su capacidad desde los 438 viajeros que tienen los Talgo de la serie 112 que usa hasta las 876. La operación se repetirá también los días 1 y 2 de julio, el miércoles 30, el sábado 3 y el domingo 4 de julio.

Si la demanda sigue respondiendo, Renfe incrementará el número de frecuencias ahora en servicio, tal y como ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbano, José Luis Ábalos, que ha acudido a la estación de Atocha para presentar el servicio. Acompañado del presidente de Renfe, Isaías Táboas, Ábalos ha vuelto a explicar que la esencia de este servicio es “atraer nuevos clientes al tren que antes no usaban el AVE por precio”. El Avlo, le ha secundado Táboas, pretende ser “un tren para todos”, si bien no ha ocultado que hay perfiles como los jóvenes a los que va especialmente dirigido. Y, según ha dicho, de momento con éxito. El presidente de Renfe ha explicado que más del 60% de las búsquedas de billetes que han recibido hasta ahora se han hecho a través de su app, lo que, en su opinión, denota que hay “muchos milelial detrás”. Táboas también se ha mostrado satisfecho porque, por el momento, la estacionalidad de la venta de los billetes es baja, es decir, no se limita a los fines de semana, lo que es una buena señal sobre su aceptación.

Competencia

El Avlo tendrá paradas en todas las ciudades del Corredor Noreste: Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Barcelona, Gerona y Figueras. Con su lanzamiento, Renfe da la réplica a Ouigo, el servicio de bajo coste de la francesa SNCF que entró en operación el pasado 10 de mayo y que supuso la ruptura del monopolio de Renfe en el transporte de viajes en España tras la liberalización del sector.

En esencia, el modelo tanto de Avlo como de Oigo -y que se presupone será el del tercer operador que llegará en 2022, Ilsa- consiste en reducir los costes al mínimo y llenar unos trenes con más plazas que los de un AVE convencional al máximo para compensar por volumen lo que pierdan en los ingresos unitarios por billete.

Los precios de partida, no obstante, están sujetos a condicionantes que los encarecen en muchas ocasiones. Al emplear sistemas de tarificación dinámica como los de las aerolíneas, oscilan en función de la anticipación con que se adquieran, disponibilidad... Además, hay extras como el wifi, cancelación, maletas o la elección de asiento que tienen un coste extra.

Para no perder comba frente a la competencia venida de Francia en el corredor entre Madrid y Barcelona, el más rentable de los que explota, Renfe puso en servicio el pasado 7 de junio 17 trenes de su AVE convencional al día por sentido entre Madrid y Barcelona, con precios desde 25 euros por trayecto. Desde esa fecha, Renfe ha ido aumentando su oferta comercial de AVE y Larga Distancia en un 20,5%, con especial incidencia en la línea Madrid-Barcelona, donde ofrecerá servicios directos en siete de los 17 trenes que entonces anunció (el resto tienen paradas en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Gerona y Figueras). De esta manera, entre Avlo y AVE, Renfe contará desde el miércoles con 42 circulaciones diarias en esta línea (21 en cada sentido).