La nueva factura de la luz oculta el precio que tiene la energía en cada tramo

La nueva estructura de la factura eléctrica para los usuarios acogidos a la tarifa regulada (PVPC) ya ha superado el primer mes de prueba, aunque sin resultados claros para los usuarios. La principal ventaja de este modelo que entró en vigor el pasado mes de junio es que beneficia a los usuarios que sepan adaptar sus hábitos de consumo a los tramos horarios en los que la luz es más barata. En concreto, consumir luz de madrugada (horas valle) iba a resultar hasta un 95% más barato que en horas punta, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, después de que millones de usuarios hayan recibido la factura del mes pasado, esta diferencia no está especificada: “La factura de los hogares con tarifa regulada PVPC recoge únicamente el importe total a facturar. No consta el precio detallado del consumo eléctrico en cada uno de los tramos horarios: punta, llano y valle”, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Factura de tarifa regulada PVPC. Fuente: OCU

El modelo a seguir

Pese a que en las nuevas facturas reguladas “se recoge información detallada para los conceptos de peaje y cargos, con su coste unitario para cada tramo horario”, explica la OCU, “no se hace lo mismo con el coste de la energía”, añade. De hecho, “salvo en el caso de la comercializadora regulada Gas & Power, del grupo Naturgy, lo habitual es que la factura regulada PVPC omita cualquier tipo de detalle y ofrezca únicamente la información del coste total de la energía consumida bajo el epígrafe ‘Coste de la energía’, sin detallar el precio unitario del kWh, ni total ni desglosado, para cada tramo horario (punta, valle y llano)”, recoge la Organización en un comunicado.

Factura de Gas & Power. Fuente: OCU

Es imposible calcular el coste y comparar con otras tarifas

La OCU denuncia que esta práctica impide al consumidor sumar el precio de los conceptos regulados (peajes y cargos) con los de la energía, lo que a su vez impide conocer el precio total del kWh en cada tramo. El problema reside en que “sin esta información no es posible comparar el precio de la tarifa regulada PVPC con las ofertas que de forma periódica lanzan las comercializadoras de tarifas libres para cada uno de los tramos”, advierte, lo que lastra la libre competencia. Además, los consumidores tampoco pueden comprobar si sus esfuerzos por poner la lavadora, el lavavajillas y el aire acondicionado en las horas más baratas se traducen en un coste unitario más bajo.

Los consumidores no han tardado en dejar claro su descontento e incertidumbre ante la OCU, que afirma haber recibido un elevado número de quejas por esta cuestión. “No es comprensible que en un momento de precios máximos de la energía y de un cambio radical en el sistema de facturación que tiene como objetivo modificar los hábitos de consumo, se esté ocultando precisamente aquella información que es determinante para conocer la efectividad de esos cambios de hábitos”, expone la Organización.

Cambios que exige la OCU

Por ello, OCU solicita al Gobierno modificar la reciente normativa sobre facturación de la tarifa regulada PVPC para que se presente la información de la siguiente manera:

La factura eléctrica se organice por tramos horarios , indicando para cada tramo el importe de los cargos, el de los peajes y el coste de la energía por kWh.

El coste total por cada kWh en cada tramo horario debe quedar claramente indicado, con el objetivo de que los usuarios puedan conocer el precio global de su consumo y comparar su tarifa con otras ofertas sin tener que hacer cálculos y sumas innecesarias.

Mientras este cambio llega, la Organización de Consumidores y Usuarios pide a las comercializadoras que actualicen su modelo de factura para incorporar esta información tal y como ya hace Comercializadora Regulada Gas&Power (Grupo Naturgy).