La última novedad de Mercadona saciará tu sed y es baja en calorías

Con las altas temperaturas que nos invaden y en plena canícula estival lo único que queremos todos es remojarnos en agua, ya sea playa, piscina o bañera, lo que cada uno pueda y beber algo que sea refrescante, preferentemente no abusar de las bebidas que contienen alcohol , que son muy placenteras en verano pero en realidad no quitan la sed. Mercadona tiene una solución estupenda para este problema que nos da el verano, que es la deshidratación, puesto que debemos estar atentos a este problema que a veces no nos damos cuenta y luego nos pasa factura.

Las bebidas en verano son fundamentales para no caer en la deshidratación, si durante todo el año debemos beber al menos dos litros de agua, en verano con las altas temperaturas que padecemos debemos incrementar esa ingesta hasta por lo menos los tres litros diarios. El supermercado valenciano ya sacó a la venta otro super ventas de verano en cuanto a bebidas se refiere. Su horchata valenciana y sus bebidas de chufa son todo un clásico para los clientes, pero si usted es de los que prefiere bebidas que engorden menos y más saciantes, Mercadona también lo tiene.

Agua con sabor a Frutos Rojos y a Limón

Emulando a otras marcas de agua mineral , Mercadona saca a la venta estas bebidas de agua con sabor que seguro que harán las delicias de los que son menos “apasionados” de beber agua.

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, pone a la venta dos novedades: agua con sabor a frutos Rojos y a limón de Hacendado. Estas bebidas se caracterizan por ser refrescantes, saciantes, tener un leve sabor a estas frutas, y ser baja en calorías. Así la gente que no es receptiva a beber agua en su vida diaria podrá hidratarse con estas bebidas con sabor.

Agua con sabor a Frutos Rojos y a Limón en el lineal de Mercadona.

Los dos productos se encuentran disponibles desde el pasado mes de junio en las más de 1.600 tiendas que la compañía tiene ubicadas en España y Portugal. Ambos productos se presentan en formato de un litro, lo que las hace ideales para tener en el frigorífico fresquitas y poder beberlas cuando nos apetezca. El agua con sabor a frutos rojos y a limón de Mercadona está elaborada por el Proveedor Totaler Font Salem en sus instalaciones ubicadas en Salem (Valencia).

¿Y el precio? Pues es otro de sus puntos fuertes, puesto que estas dos bebidas refrescantes y saciantes que además son bajas en calorías tiene un precio de menos de un euro, concretamente valen 0,70 euros.

Así que ya sabe si es usted de los que el agua no le convence para poder mantenerse hidratado y piensa que las bebidas azucaradas o con alcohol no pueden tomarse a todas horas (y no, no se puede hacer) tiene el sustituto perfecto para poder sobrellevar estas altas temperaturas sin acabar deshidratado en cualquier lado.