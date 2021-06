El spray de Mercadona que te transporta a la playa

El verano , esa estación que nos hacer, por lo general, estar más alegres y contentos, el descanso, las vacaciones, ir con menos ropa, y este año para colmo nos podremos quitar las mascarillas en exteriores, pero si hay una cosa que nos preocupa más en esta estación estival es el cuerpo y sobre todo el pelo. Mercadona lo sabe y además de todos los productos que tienen habitualmente en sus estanterías, suele sacar productos de temporada para que nuestro cuerpo y nuestro cabello no sufra. Desde cremas solares para todo tipo de pieles hasta ediciones limitadas que nos transportan a la playa nada más olerlas como es por ejemplo la línea que tiene a la venta el supermercado valenciano llamada Monoï , cuya exótica fragancia es todo un auténtico placer para los sentidos.

Pero ¿ y qué hacemos con el cabello? El pelo sufre mas de lo normal en verano, el sol lo daña en exceso, y las piscinas y la playa también. Solo hay una cosa que echamos de menos de nuestro cabello en verano cuando vamos a la playa y es las ondas tan bonitas que se consiguen cuando lo mojamos en el mar. Es por eso, que desde hace años hay unos productos en spray que llevan sal y que hacen que nuestro pelo parezca recién salido del mar pero en nuestra propia casa.

El spray de sal es una combinación de sales, minerales y extractos marinos que consiguen imitar el efecto del agua del mar en la textura del cabello, una ondulación muy natural y bonita que se consigue tras un día de playa. El efecto de la sal en el pelo forma puentes de hidrógeno nuevos y en mayor medida, la sal capta el agua, secando la fibra, activando el rizo y dando lugar a las ondas surferas. Y Mercadona lo tiene, sí, ese spray que te dejas unas ondas surferas tan naturales que parecerás recién salida del mar.

Spray cabello ondas surferas todo tipo de cabello Deliplus fijación 2 ProFix

Ondas surferas sin ir a la playa

Como muchos no podremos ir de vacaciones a la orilla del mar este año, no podemos negar que nos gustaría lucir igualmente esas ondas estupendas en el pelo, así que Mercadona nos trae el producto perfecto. Se trata del spray Ondas Surfing de Deliplus para todo tipo de cabellos fijación 2 ProFix. Con este producto tu cabello lucirá unas ondas surferas perfectas y tendrás el look perfecto de playa. La fórmula de este spray incluye extractos de espuma de mar para ayudar a fijar y controlar esas ondulaciones en el pelo. Su textura hará que el pelo no quede rígido.

Este spray se puede utilizar tanto con cabello mojado como seco, y se puede administrar al natural , directamente sobre el pelo, o si lo prefiere y quiere unas ondas más definidas podrá usar un difusor con el secador. Si utiliza el secador puede seccionar el cabello en varias partes e ir acondicionando con el secador y las manos para que queden una ondas surferas más peinadas.

Este spray está a la venta en Mercadona por solo 2,70 euros y seguro que será el producto del que no nos separaremos este verano para poder darle a nuestros looks el peinado más favorecedor.