Adiós a amena

Los clásicos del rock and roll nunca mueren. Los de la telefonía, sí. Amena, una de las marcas del sector con más solera en España, dejará de existir a partir del 1 de septiembre, según ha anunciado hoy la operadora francesa Orange. La compañía ha explicado que en línea con la estrategia de simplificación de sus marcas que está llevando a cabo a lo largo de los últimos meses, dejará de comercializar los productos de marca amena a partir del 1 de septiembre.

Los actuales clientes de amena serán migrados (desde el 13 de septiembre hasta final de año) a Orange. Dicha migración se realizará a unas tarifas “muy similares” a las que tenían, creadas a tal efecto específicamente para ellos, y en las que se podrán beneficiar de muchas nuevas ventajas de las que antes no disponían, según ha explicado la “teleco” en un comunicado. Este proceso será “automático y transparente para el usuario”, que no deberá hacer nada ni dejará en ningún momento de disfrutar de su servicio de comunicación (no hay sustitución de router ni de SIM). Los clientes serán informados de todos los detalles, tanto en un anexo en factura como a través de email y SMS.

El cambio supondrá para los actuales clientes de amena más gigas de navegación móvil de forma definitiva y sin variar el precio que pagan actualmente, salvo casos muy concretos que serán comunicados expresamente a los clientes afectado, según ha asegurado Orange. Además, la entrada en el porfolio de Orange les dará acceso a todo un catálogo de ventajas adicionales, solo disponibles con esta marca más premium, como son los contenidos de televisión; fibra simétrica de hasta 1Gbps; conectividad móvil 5G; descuentos y ventajas exclusivas a través del programa de fidelización “Ser de Orange”; una gama más amplia de dispositivos; acceso a otros servicios, como MultiSIM, eSIM, seguro móvil, Orange Bank, etc.; y atención al cliente a través de los más de 800 puntos de venta que Orange tiene actualmente en España.

Para cualquier duda al respecto, la compañía ha puesto a disposición de los clientes los teléfonos gratuitos 900900705, hasta el momento de la migración, y 1470, una vez sea ya cliente de Orange.

De esta manera, el porfolio de marcas de Orange en España quedará conformado por las marcas Orange, Jazztel y Simyo.