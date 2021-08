La luz no encuentra techo y marca un nuevo récord por encima de los 130 euros el megavatio

La luz no deja un resquicio de esperanza a posibles bajadas. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se disparará mañana martes a un nuevo récord histórico y rebasará la barrera de los 130 euros por megavatio hora (MWh), alcanzando los 130,53 euros. El registro medio del “pool” eléctrico para mañana pulveriza así los 124 euros/MWh que ha marcado hoy mismo y que lideraba la serie histórica hasta ahora, según datos del operador del mercado ibérico OMIE.

Precio de la luz en el mercado mayorista previsto para mañana

Por franjas horarias, este precio, en el que se cruza la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica, oscilará mañana entre los 137,46 euros/MWh que costará entre las 22:00 y las 23:00 horas, y los 123,35 euros/MWh, entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Según los datos de OMIE, en comparación interanual, el “pool”, referencia en España para calcular la tarifa regulada que se paga en unos 10 millones de hogares y que pesa en torno al 24% en la factura de la electricidad, será más del triple de los 42,01 euros/MWh que costaba el último día de este mismo mes en 2020.

Detrás de estos elevados precios, que afectan a toda Europa, están el encarecimiento del gas, usado por los ciclos combinados y que marca el precio del pool en la mayoría de horas; el encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2); y el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas. Respecto a otros países del continente, en el Reino Unido el megavatio hora se pagará mañana a 113,81 libras (132,69 euros); en Italia, a 126,68 euros; en Alemania, a 110,05 euros; en Francia, a 108,17 euros, y en Portugal, al mismo precio que en España al compartir mercado, según los datos de sus respectivos operadores.

Los incrementos sin freno que está experimentando el precio de la energía en los últimos meses no afectan a todos los consumidores por igual. Los que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del “pool”. Tampoco se ven, sin embargo, favorecidos cuando estos precios bajan. En estas circunstancias, sus facturas suelen ser algo más elevadas no sólo por el precio de la energía sino porque los contratos suelen introducir algún tipo de prima para garantizar precios más estables.

Para amortiguar con carácter inmediato el impacto en la factura del alza del “pool” en la factura de los 10 millones de clientes acogidos a la tarifa regulada, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10% y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7%) que pagan las productoras.