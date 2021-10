El PSOE se desentiende de Carmona, afirma que desconocía su fichaje por Iberdrola y le pide explicaciones

“Desconocíamos su incorporación a Iberdrola. Antonio Miguel Carmona es solo un militante de base, que no define la política de partido y, por supuesto, no conocíamos su fichaje en Iberdrola”. Con esta contundencia el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, intentó ayer desligar a su partido de cualquier relación con el fichaje del economista con la compañía eléctrica, al que reclamó “respuestas” sobre su decisión. En una entrevista en Radiocable, Gómez ha señalado que no es “una buena señal” para la ciudadanía la vinculación entre el PSOE y la empresa energética en una situación de escalada del precio de la luz. Así, considera que lo que hagan ex cargos del partido “no define” la política de su formación.

“Todos sabemos lo que son las puertas giratorias, la vinculación entre lo público y lo privado, dónde está el límite, la compatibilidad e incompatibilidad de los cargos públicos. Cada uno que lo vincule de la manera que lo considere oportuno. Nosotros lo tenemos claro”, ha sostenido. Preguntado por si el nombramiento de Carmona afecta a la reputación del partido, sobre todo, en materia energética, Gómez ha señalado que el PSOE es “mucho más” y ha insistido en que el Gobierno está “centrado” en resolver el problema de la luz.

En la misma línea, la portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, insistió en que Carmona es solo “un militante de base” que “hace tiempo” que no representa ni al partido ni a su militancia, y que “nunca ha representando a la dirección actual”. Granados ha vuelto a mostrar así el descontento del partido por esta decisión, tal y como ya hizo este domingo el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ha afirmado que la dirección “no sabía nada” al respecto ni fue consultada por Carmona.

“Si nos hubiera preguntado, le hubiéramos dicho que no. El Gobierno ya tiene una interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de su nombramiento”, ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz para dar cuenta de los preparativos del 40º Congreso que se celebrará en Valencia a partir del 15 de octubre. Sobre el futuro de Carmona en el partido, Granados ha reconocido que desconoce si los estatutos del PSOE reflejan algún tipo de mecanismo que obligaría al ex edil a darse de baja como militante, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si la dirección prevé iniciar algún tipo de procedimiento sancionador o de expulsión.

Otras voces del PSOE se han manifestado de igual forma. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comentó en Twitter que no tiene nada “contra Iberdrola ni contra Carmona”, pero el fichaje le parece “un mal mensaje el que emiten ambos”.

Más duro el diputado del PSOE Odón Elorza, que dijo en la misma red social que el nombramiento de Carmona por Iberdrola confirma la opinión que tiene del exconcejal madrileño “desde hace años” y añadió: “No hay palabras. No debería pasar factura electoral una decisión personal de quien hace tiempo que no representa al PSOE y a su militancia. Pero es necesario expresar que tal decisión es impropia de un socialista”, señaló.