Qué son las cláusulas lesivas y cómo detectar si su seguro las contiene

Revisar las condiciones de sus pólizas de seguros es un paso clave para evitar la decepcionante frase “esto no lo cubre el seguro” ante un siniestro. Detrás de esta problemática, pueden esconderse condiciones abusivas que impidan al contratante el cobro de la cobertura. Más allá de las condiciones generales, que recoge la modalidad de seguro y las coberturas contratadas, el despacho Sanahuja Miranda explica que hay que poner el foco en las condiciones particulares, que son las que recogen los límites indemnizatorios para cada una de las coberturas, para detectar posibles cláusulas lesivas.

¿Qué es una cláusula lesiva?

”Una cláusula lesiva es aquella que reduce los derechos del asegurado de tal manera que sea prácticamente imposible el cobro de la cobertura del siniestro”, explica Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda. El abogado destaca la dificultad para delimitar qué es una cláusula lesiva, ya que no se definió como tal en la redacción de la Ley de Contrato del Seguro. “La problemática aparece en nuestra legislación en la Ley de Contrato de Seguro, pues no explica qué es una cláusula lesiva ni qué requisitos se exigen para calificarla como tal, de modo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales para suplir este vacío legal”, explica. Esta ley no ofrece una definición clara ni recoge los supuestos que considerarían abusivos, sino que simplemente señala que “las condiciones generales no podrán tener carácter lesivo para el asegurado”. Como resultado de este vacío legal, los afectados por una cláusula que consideren lesiva se verán obligados a pleitear en la mayoría de los casos para que así sea reconocida como tal e inaplicada, añade el abogado.

¿Qué dice la jurisprudencia?

El letrado de Sanahuja Miranda advierte de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo “no es precisamente abundante” y señala que “se pueden contar con los dedos de la mano las sentencias que abordan el concepto de cláusula lesiva de una manera más o menos extensa”. A pesar de ello, una sentencia de 2015 del TS recoge la definición de cláusula lesiva: “Aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En definitiva, impide la eficacia de la póliza”.

El abogado apunta a que, con base a esta definición, los tribunales deben “examinar caso por caso si se cumplen los requisitos para que la cláusula discutida sea calificada como lesiva”. Así, se considerará lesiva cualquier disposición que “en la práctica, vacíe de contenido la cobertura del seguro donde se ubica”, explica González. En este sentido, el abogado apunta a que es importante diferenciar “las cláusulas lesivas de las cláusulas limitativas y delimitadoras del riesgo asegurado” y advierte de que “a falta de claridad en la definición, existen una infinidad de pleitos en los que se discute hasta qué punto es lesiva, limitativa o delimitadora una cláusula de una póliza de seguro”.

Diferencia entre cláusulas lesivas y limitativas y delimitadoras

.La principal diferencia frente a estas dos es que las lesivas “son nulas de pleno derecho” mientras que las otras, señala González, “no son nulas en atención a su contenido si cumplen los requisitos de validez que sí están definidos en la Ley del Contrato del Seguro”. Además, según añade el abogado, “pueden ser consideradas lesivas tanto las cláusulas generales como las particulares del contrato de seguro según se infiere de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo”.