Estas son las reformas que puede hacer en su casa por menos de 2.000 euros

¿Alguna vez ha querido hacer algún cambio en casa? ¿Ya no le gusta el color que tienen las habitaciones? ¿Los azulejos de su casa han quedado anticuados? Según van pasando los años, la idea de llevar a cabo una reforma en la vivienda se presenta con más claridad, con el objetivo de darle una nueva y renovada cara al hogar que le ha acompañado durante tanto tiempo.

No obstante, esta tarea puede entrañar unas obras que no solo incomodan el día a día de una persona, sino que también requieren de una gran cantidad de dinero. Pero, ¿estas reformas pueden hacerse por menos de 2.000 euros? La respuesta es sí, y desde Fotocasa ofrecen varias ideas en las que puede hacer grandes cambios en casa que no exigen ni un gran desembolso de dinero ni son demasiado aparatosas.

Menos de 1.200 euros por una nueva encimera

Estas transformaciones tan sencillas ofrecerán a una de las habitaciones con más uso diario un nuevo aire sin la necesidad de reformarla por completo. En el primer caso, para el cambio exprés de los frentes de los muebles de la cocina, con unas medidas de 230cm de alto por 180cm de ancho y 8 puertas, se puede elegir un material modernizado con un un acabado estratificado en blanco liso brillo y canto en PVC, lo que supondrá un coste de entre 600 y 800 euros.

Asimismo, para la reforma de la encimera, este precio puede variar dependiendo del material utilizado, ya que si usan algunos que están muy de moda como el Silestone, el Coriane, el Compac o el Krion, pagarás un precio que ronda los 250 euros de media por metro. En el caso de precisar entre cuatro o cinco metros de mármol, dicho cambio low cost podrá ascender a un precio de 1.200 euros.

Plato de ducha por 1.700 euros

¿Quién no ha querido una bañera para pasarse horas dentro de ella? A pesar de que es un pensamiento recurrente, lo cierto es que la mayoría de personas no tiene tiempo y esos baños pasan a un segundo plano, por eso, el plato de ducha se convierte en una inversión. Hacer esta reforma ofrecerá amplitud y modernizará la estancia por un precio que ronda los 1.700 euros, ya que también se tendrán en cuenta los cambios de los azulejos así como la instalación de una mampara.

Sin embargo el precio dependerá de los materiales que se escojan, de las dimensiones del baño e incluso de necesitar mano de obra. En el caso de querer cambiar solo los azulejos, se pueden encontrar baldosas esmaltadas por unos 12 euros el metro o por 20 euros en el caso de ser porcelánicas.

El gotelé fuera por 2.000 euros de obra

Las paredes con gotelé y las casas más antiguas siempre han ido de la mano, sin embargo son muchas las personas que opinan que la rugosidad de estos muros puede afectar de manera considerable al estilo de decoración del hogar.

No obstante, esta obra resulta una de las más escandalosas, ya que es necesario lijar todas las paredes, haciendo que el precio no baje de los 2.000 euros, en el que este coste también dependerá de las dimensiones que tenga su vivienda.

Además, tras esta obra, otra de las reformas baratas que debe hacerse cada cierto tiempo es pintar las paredes de un piso, que si su dimensión es de unos 90 metros cuadrados costará entre 1.350 y los 1.450 euros, precio que variará según el tipo de pintura elegido, así como el profesional contratado.

Tan solo 1.000 euros por renovar el parquet

Al realizar este cambio tan popular, su hogar tendrá una cara completamente renovada. Esta reforma tan sencilla tiene un precio de entre 18 y 25 euros el metro cuadrado, ascendiendo a un total de mil euros, a pesar de que este coste puede ser variable.

Asimismo, en el caso de la terraza, para darle un toque más moderno, se podrá cambiar las baldosas por una plaqueta de madera para suelo exterior, en el que por unos 8 o 20 metros cuadrados, pagarás unos 900 euros por cambiarlo entero. No obstante, si el suelo no está preparado, se deberá hacer una obra previa, a la que habrá que sumarle unos 900 o 1.000 euros más a la reforma.

Sustituye puertas antiguas por nuevas por menos de mil euros

Al igual que ocurre al renovar el parque, poner unas puertas nuevas en la vivienda es una reforma barata, en la que cada una de las puertas oscila entre los 120 y los 150 euros, en función del tipo de material y acabados que elijas, precio que puede ascender a 900 euros en el caso de sumarle la mano de obra.

Del mismo modo, en el caso de querer colocar un armario empotrado a medida para aprovechar el espacio de almacenaje puede llegar a costar 1.400 euros, sin embargo lo habitual es pagar desde 700 hasta 2.200 euros en el que el espacio que tenga y el material influirán considerablemente en el precio.