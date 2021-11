Reacciones al impuesto de plusvalías: Gestha y Asufin defienden que puede ser inconstitucional

Las reacciones al nuevo impuesto de plusvalías no se han hecho esperar. Hoy se ha aprobado la reforma, mediante un decreto-ley, que devuelve la constitucionalidad al impuesto para que refleje la realidad del mercado inmobiliario y para garantizar que los contribuyentes no tengan que pagarlo si se vende a pérdidas. De esta forma, el contribuyente podrá elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo, y estará exento de pago cuando la venta de un terreno o inmueble no implique ganancias. Los Técnicos de Hacienda (Gestha) y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ya han advertido que esta modificación es de dudosa inconstitucionalidad.

A través de un comunicado, Asufin ha defendido que “la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo”. Esta asociación ha calificado como “inadmisible” que el Tribunal Constitucional impida la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagadas en los últimos cuatro años, lo que consideran que “hurta al contribuyente su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores”.

Por otra parte, Gestha ha hecho hincapié en que este decreto-ley debería tramitarse en el Parlamento como proyecto de ley para mejorar su contenido y dar una mayor estabilidad a la nueva regulación. Además, ha considerado que los Ayuntamientos no podrán exigir la plusvalía en las transmisiones de inmuebles que se produzcan en las próximas semanas hasta que no se aprueben las nuevas ordenanzas fiscales.