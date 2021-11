La UE estudia incluir el gas como combustible “verde” y Francia presiona para añadir también la nuclear

El jefe de los negociadores de cambio climático de la Unión Europea, el vicepresidente Frans Timmermans, ha dado una señal clara de que los Veintisiete están considerando el papel del gas natural que podría ser incluido bajo su Libro de Reglas verde a la hora de hacer inversiones.

Timmermans ha dicho este jueves que una salida del carbón de algunos estados miembros, como por ejemplo Polonia podría requerir un estado intermedio de uso del gas natural que, en todo caso quedaría sujeto a unas condiciones estrictas, incluidos unos gasoductos que puedan transportar hidrógeno y gases descarbonizados una vez que llegue el fin del gas natural.

“Tendremos que invertir también en la infraestructura de gas natural”, ha admitido el vicepresidente europeo en rueda de prensa en la COP26 de Glasgow. “Tanto tiempo como seamos capaces de hacerlo sin perder de vista que esto es para un periodo concreto, entonces, creo que la inversión estará justificada”, ha añadido.

Sin embargo, las ONG y otros grupos ambientales han criticado la potencial inclusión del gas natural en la taxonomía de la Unión Europea, que establece las reglas de las inversiones que pueden ser clasificadas como verdes o no.

A juicio de estas, de producirse realmente este hecho supondría un nuevo bloqueo a la responsabilidad de la UE para mantener la temperatura global del planeta por debajo de 1.5ºC y eso podría abrir la puerta asimismo a la energía nuclear.

La UE ha promocionado su regulación verde como ‘el estándar de oro’ global. Mientras el plan original dejaba fuera a la nuclear y al gas, Francia ha anunciado esta misma semana que impulsará la inclusión de estos dos recursos energéticos para frenar la escalada de los precios de la energía.

Pero esta decisión puede abrir un melón dentro del bloque europeo, ya que ministros de medio ambiente de Alemania, Dinamarca, Portugal, Austria y Luxemburgo han firmado un comunicado en contra de clasificar la energía nuclear como energía verde dentro del libro de reglas de inversión sostenible de los Veintisiete.

El Gobierno español no respalda la demanda de parte de los socios europeos capitaneados por Francia de incluir el gas natural o la nuclear en la lista “verde” de la UE. España defiende que, aunque el gas natural juega un papel clave en la transición energética, su relevancia está “declinando” dado que “las emisiones de metano no son sostenibles”. “Por tanto, no debería de ser considerada como verde o sostenible en la taxonomía” de la UE. Respecto a la nuclear, el Gobierno español defiende que, a pesar de sus escasas emisiones operativas, los parámetros de la UE incluyen otros objetivos medioambientales, en referencia a los residuos que genera.