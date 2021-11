Frans Timmermans: «Es inadmisible que no haya un impuesto al queroseno»

Frans Timmermans (Maastricht, 1961), vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, es ahora mismo el máximo responsable de la lucha contra el calentamiento global en el seno del Ejecutivo comunitario. En plena alza de los precios de la energía, la UE debe seguir negociando el paquete europeo conocido como Fit 55 para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990 a la vez que convence al resto de potencias del planeta para que sigan su ejemplo. Días antes de desplazarse hasta Glasgow (Reino Unido) en tren para participar en la cumbre COP 26, recibe a LA RAZÓN junto a otros medios internacionales en la undécima planta del edificio Berlaymont en la capital comunitaria

Usted va a viajar en tren hasta la cumbre este próximo domingo, pero sabe que ha habido muchas críticas porque muchos líderes han elegido jet privados. Se les acusa de hipocresía.

Debemos estimular los viajes en tren y hacer todo lo posible para limitar los vuelos de corta distancia. Creo que es inadmisible que no haya un impuesto al queroseno. Por ejemplo, encuentro insoportable que haya cinco, ¡cinco! viajes diarios en avión entre Holanda y Bruselas cuando existe una excelente red de tren. Creo que hay que buscar soluciones prácticas a la hora de poder facturar el equipaje, control de pasaportes, los tickets…Tenemos que hacer un mercado mejor del tren para que la gente lo elija en las distancias cortas. Algunos países como Francia ya han puesto en marcha medidas. Por ejemplo, se puede ir de Madrid a San Sebastián en tren , yo cogí el billete a través de mi teléfono y fue fácil hacerlo.

Sobre lo que me ha preguntado, comprendo el simbolismo pero también hay que entender que muchos líderes llegaban desde el G- 20 y algunos debían volver a sus países de origen por temas de urgencia y entiendo las razones prácticas. No puedo culparlos. En mi caso, pasaré todo el domingo en el tren para ir a Glasgow, pero estaré trabajando con mi equipo.

¿Cuál es su balance preliminar de los primeros días de la cumbre?

Estoy agradablemente sorprendido de las últimas jornadas de los dirigentes en Glasgow. Tenemos sus declaraciones y anuncios que ahora podemos utilizar de manera útil en las negociaciones para tener resultados concretos en las semanas venideras. Tenemos compromisos muy prometedores, por ejemplo de la India, dónde se van a desarrollar cantidades enormes de energías renovables, lo que tendrá un gran impacto en la transición mundial

¿Qué espera de la COP 26?

Justo antes de esta conferencia, los compromisos de las naciones nos conducen a un calentamiento de la tierra de 2.7G. Me gustaría que al final podamos decir que permanecemos en el acuerdo alcanzado en París y que podemos conseguir el objetivo debajo de los 2 grados e incluso mantenemos la opción de alcanzar 1,5 grados.

El hecho de que el primer ministro chino no haya acudido a la cita ha hecho cundir un cierto pesimismo sobre los compromisos de Pekín, la potencia más contaminante del planeta.

Tuve un largo encuentro con el negociador jefe, Xie Zhendua, y tengo razones para ser optimista sobre lo que podremos conseguir en las próximas semanas. Por supuesto, hubiese sido una señal más clara si el primer ministro hubiese estado presente, pero no interpretaría su ausencia como un signo de que China no tiene intención de hacer avances significativos en Glasgow. Son mucho más positivos de avanzar en la descarbonización de lo que yo pensaba. También son ambiciosos en las energías renovables. Pero necesitamos saber cuándo van a comenzar a reducir sus emisiones de gases de efectos invernadero. Han dicho que antes de 2030, pero 2029 o 2025 es una grandísima diferencia.

Se esperaba que a partir de 2020 los países ricos ayudaran con 100.000 millones de dólares anuales a los países en vías de desarrollo para luchar contra el cambio climático

Nos jugamos nuestra credibilidad ya que esta promesa no se ha cumplido. Según los cálculos de la OCDE, alcanzaremos esta cifra en 2023. En los próximos días tenemos que encontrar la manera de asegurar que llegaremos el año que viene y de cómo vamos a utilizar el dinero.

Uno de los propósitos de la UE es poner en marcha un mercado global con un precio al carbono

Si se quiere descarbonizar la economía, habrá que poner un precio al carbono. Hay diferentes maneras de hacerlo. En la industria, hemos elegido hacerlo a través de un sistema de mercado que funciona para nosotros y que queremos ampliar también al transporte y a la energía de los edificios. Nosotros decimos al mundo: si hay que descarbonizar hay que poner un precio al carbono. En nuestro trabajo para la creación del paquete Fit for 55, hemos aprendido que es fácil declarar la neutralidad climático de aquí al año 2050, pero es más difícil saber cómo conseguirlo. Si se pone un precio al carbono, será menos necesaria la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste en frontera (Bruselas quiere poner en marcha a partir de 2023 un arancel para los productos de países terceros que no respeten los estándares medioambientales europeos), ya que se reduce el riesgo de deslocalización de las empresas.

España cree que una de las causas del alza del precio de la energía se debe a que el mercado de emisiones europeo (las empresas más contaminantes pagan por sus derechos de emisión) no está funcionando bien ya que hay movimientos especulativos.

Eso hay que demostrarlo porque nosotros sabemos que el mercado está funcionando bien, sabíamos que los precios iban a aumentar porque es una consecuencia del sistema de comercio de emisiones. La razón del aumento del precio de la energía se debe al alza del gas por el incremento de la demanda. Ésa es la razón Cuando alguien hace esas acusaciones debe probarlo. ¿Dónde están esas pruebas? No existen. La Comisión Europea va a estudiarlo, pero no se pueden hacer este tipo de acusaciones sin pruebas.

¿Cree que este incremento del alza los precisos de la energía puede poner en peligro la aprobación en la UE del paquete contra el cambio climático?

En política siempre existe el riesgo de que basándonos en una crisis temporal como ésta del precio del gas, pongamos en marcha decisiones que tengan consecuencias indeseables a largo plazo. Por eso valoro la prudencia sobre cómo el Consejo está aproximándose a esta cuestión porque cuánto más rápido vayamos en la transición a las energías renovables, antes limitaremos las consecuencias del alza del precio del gas. Por eso acelerar la transición es la mejor respuesta posible. Nos enfrentamos a un gran periodo de transiciones fundamentales con una revolución industrial que quizás tan sólo se pueda equiparar a la que sucedió en el siglo XIX.

Polonia asegura que si sufre un recorte de sus fondos debido a las acusaciones de no respetar el Estado de derecho, puede poner en peligro la aprobación del paquete sobre el cambio climático

Todo lo que puedo decir es que Polonia es el mayor beneficiario del paquete Fit for 55. Si se opone, para ellos sería dispararse en el pie ya que este paquete tiene un gran elemento de solidaridad para aquellos países más dependientes del carbón. Sé que hay todavía Estados miembros que se opone por razones ideológicas a esta transición, pero la parte económica está clara.

Ahora mismo hay una gran división en la UE sobre países a favor y en contra de la energía nuclear para luchar contra el cambio climático. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo comunitario?

La energía nuclear tiene la enorme ventaja de no emitir carbono, pero también sabemos que tiene desventajas como la cuestión de la gestión de residuos, los riegos y el coste que es considerable. Si ahora nos fijamos en los precios, mientras cada vez las energías renovables son más baratas, la nuclear está siendo más cara. Apoyaremos a los países europeos que quieran elegir la energía nuclear porque es nuestro deber y así aparece en los tratados europeos pero espero simplemente que los países que tomen esta decisión sean razonables y hagan los cálculos necesarios, no se dejen llevar por argumentos emocionales. Sólo espero eso.

Hay algunas filtraciones sobre la taxonomía verde (guía para las entidades financieras sobre que actividades considera sostenibles la Comisión Europea) Dicen que incluirá la energía nuclear y el gas

No hemos tomado todavía la decisión, pero lo haremos rápidamente en las próximas semanas. La energía nuclear no puede considerarse verde en el mismo sentido que las fuentes de energía renovables ya que se necesita un carburante y produce desechos que es el principio general de que una fuente de energía puede considerase verde. En cuanto al gas natural, creemos que durante esta transición será necesario. Habrá que definir su importancia pero a la vez no podemos permanecer atados al gas natural.