Planas ignora las peticiones del campo y no fija una reunión

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha ignorado hasta el momento las peticiones de las organizaciones agrarias para mantener una reunión y buscar soluciones a los graves problemas que tiene planteados el campo español, entre los que destaca en estos momentos la importante subida de los costes de producción, tanto en la actividad agrícola como en la ganadera. Hace ya cerca de 20 días que los responsables de Asaja, por ejemplo, se dirigieron a Luis Planas solicitando ese encuentro.

Esta petición se reiteró hace 10 días mediante una carta conjunta de la citada organización, COAG y UPA. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del ministro y, lo que es más grave, tampoco está previsto que esa reunión se vaya a celebrar a lo largo de esta semana, porque no figura en la agenda pública de Planas. De momento, los representantes del sector agrario no han recibido convocatoria alguna.

Días después de enviar la carta conjunta, las tres organizaciones agrarias citadas han anunciado la convocatoria de movilizaciones a partir del mes de diciembre, que podrían coincidir con las que llevarán a cabo los transportistas por carretera en los días inmediatamente anteriores a la Navidad. En ese caso podría registrarse una foto con los camiones y los tractores juntos en las carreteras. Las protestas tendrán lugar en todo el territorio y no se descarta una gran manifestación en Madrid en los primeros meses del año próximo. El motivo fundamental es el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad de la mayor parte de las explotaciones agrarias, que han entrado en pérdidas.

Según las organizaciones, los costes de producción se han disparado a niveles «nunca vistos». Así la energía eléctrica se ha encarecido un 270% en el último año y el gasóleo que utilizan los tractores y el resto de maquinaria lo ha hecho en un 73%. Los piensos para el ganado han subido un 30%, los abonos un 48%; los plásticos para los invernaderos un 46%; el agua, el 33% y las semillas el 20%.

Durante las últimas semanas ya se han registrado protestas en forma de manifestaciones y tractoradas protagonizadas fundamentalmente por los ganaderos de vacuno de leche, el sector que peor lo está pasando y desde hace más tiempo. Los productores de tabaco también protestan por los precios que paga Cetarsa, compañía pública. En los próximos días continuarán las movilizaciones, que llegarán a Madrid protagonizadas por los productores de frutas y hortalizas de Almería y el día 2 habrá una gran manifestación en Mérida del campo extremeño. Los regantes también han anunciado actos de protesta por la planificación hidrológica que prepara el Gobierno y que podría provocar falta agua para regar.