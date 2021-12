Más huelgas para Navidad: los trabajadores de los aeropuertos harán paros el 23 y el 26 de diciembre

Navidad va a venir cargada de huelgas si el Gobierno no lo remedia en las dos próximas semanas. A las protestas de los transportistas y los agricultores se ha sumado una nueva convocatoria de paros en tan señaladas fechas y, además, en un sector tan crítico en las mismas como el aéreo. Los sindicatos USO, CC OO, UGT y CSPA han convocado dos jornadas de protestas los próximos días 23 y 26 de diciembre entre unos 2.000 trabajadores de Enaire, la entidad pública encargada de la gestión de la navegación aérea. A los paros están llamados trabajadores tanto de aeropuertos como de centros de control y oficinas, pero no de los controladores aéreos, que se rigen por un convenio diferente. No obstante, los convocantes han advertido de que la huelga podría tener incidencia en el tráfico aéreo esos días y provocar retrasos y desvíos de vuelos, según los convocantes.

Los sindicatos demandan que la empresa cumpla lo pactado en 2018, cuando se acordó establecer una paga para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Todos los trabajadores de Aena y Enaire percibieron esa paga en 2019, pero no en 2020, cuando solo fue abonada a los trabajadores de la primera y no a los de Enaire y a toda la plantilla del aeropuerto de Murcia, “lo que supone un agravio comparativo entre trabajadores que se rigen por el mismo convenio colectivo”, según aseguran estas organizaciones.

Negociación

Fuentes de la empresa han explicado a Efe que está habiendo negociaciones “al más alto nivel” entre representantes del Ministerio de Transportes -del que depende Enaire- y la propia compañía con los sindicatos y confían en poder cerrar el acuerdo antes incluso de las fechas señaladas para la huelga.

Enaire ha explicado que están pendientes de que se resuelvan diversos trámites para cerrar este conflicto, que deriva de las pérdidas que registró la compañía en 2020, por la reducción de las tasas que aplicó por la pandemia para ayudar a las compañías aéreas. El acuerdo de 2018 establecía que se abonaría ese complemento de productividad siempre que la empresa tuviera beneficios. Pero, añaden estas fuentes, ya en su día hubo una decisión “política” (del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura) de atender el pago de este complemento, que supone un gasto de unos 2,4 millones de euros para la empresa pública.

USO ha asegurado que se han llevado a cabo negociaciones desde marzo para resolver esta “discriminación salarial” sin éxito. “Por este motivo, nos hemos visto obligados a convocar estas dos jornadas de huelga, con suficiente antelación para que se retome la negociación cuanto antes y materializar un acuerdo que nos lleve a suspender estos paros, que pueden provocar retrasos y desvíos en los vuelos programados para esos días”, según ha explicado Marta López, secretaria general de USO-Aena.