Mercadona tiene el dúo perfecto de edición limitada para disfrutar de un baño único esta Navidad

Mercadona aprovecha que se acerca la época de Navidad para hacernos pensar en nosotros mismos y darnos un capricho, o si usted lo prefiere hacerle un regalo especial a otra persona. Y no , esta vez no estamos hablando de comida, si no de sus productos de la sección de Perfumería y Cosmética con los cuales gracias a sus ediciones limitadas y a sus productos que están en sus estanterías normalmente cada vez es más fácil cuidar nuestro cabello, nuestro cuerpo y también nuestra mente.

Dadas las fechas en las que estamos, Mercadona se lanza de lleno para que podamos obsequiar a nuestros seres queridos o a nosotros mismos con por ejemplo la colección de maquillaje de edición limitada Cosmic que el supermercado valenciano tiene ya a la venta o con su línea Elixir d’Automne , otra de sus ediciones limitadas con las que podrás disfrutar de un ritual de belleza por poco precio.

Dúo perfecto para disfrutar de un baño

Mercadona tiene dentro de su línea Elixir d’Automne un dúo perfecto para que el baño sea un sensación única y placentera. Ya que estamos en la época más esperada del año, con reencuentros, ilusión, regalos... pero también es una de las que más estrés genera: compras, prisas, llamadas... Es importante disfrutar de pequeños momentos con los tuyos y también tener un pequeño momento para nosotros solos. Date un capricho y disfruta de un baño o ducha que haga que te relajes y eso no puede ser mejor que con el dúo perfecto para darle a tu piel ese toque de cuidado que más necesita estos días. Con estos dos productos de la línea Elixir d’Automne podrás disfrutar de un sencillo ritual de belleza que se convertirá en imprescindible una vez que lo pruebes.

Exfoliante corportal línea Elixir d'Automne FOTO: Mercadona

Solo tienes que bajar la luz, poner unas velas si te apetece y tu música favorita y prepararte para disfrutar de un baño único. Lo primero que tienes que hacer es aplicar en tu piel el exfoliante corporal. La textura del exfoliante de la línea Elixir d’Automne con sus partículas naturales de azúcar y su combinación de aceites hidratantes harán que tu piel quede renovada, suave y perfumada. Extiéndelo por tu cuerpo masajeando en movimientos circulares y aclara con agua tibia después y notarás que tu piel parece otra.

Después llega el momento del gel de baño. Su fórmula con extracto de caléndula aporta suavidad y cuidado a la piel con una rica textura. Solo hay que extender el gel por tu cuerpo y aclarar con agua después.

Gel de baño línea Elixir d'Automne FOTO: Mercadona

Con estos fáciles pasos tu piel quedará libre de impurezas, suave, hidratada y perfumada. La línea Elixir d’Automne es una edición limitada disponible en Mercadona. Además puedes encontrar otros productos de la misma línea que podrán completar tu ritual como la Eau de Toilette, body oil, manteca corporal o una crema de manos. Toda la línea es unisex, comparte la misma fragancia, luminosa y jugosa, gracias a la combinación de notas de bergamota y frutos rojos, con un corazón floral y un fondo amaderado y cremoso. Hazte con ella antes de que desaparezca y date este capricho navideño que te mereces.

La línea Elixir d’Automne tiene como proveedor RNB, el cual es un labotario cosmético que desde la visión de las personas ofrece soluciones globales en Perfumería, Beauty & Personal Care junto con Clientes y Proveedores. La compañía se encuentra ubicada en la Pobla de Vallbona (Valencia).

El exfoliante corporal de 250 ml tiene un precio de 3 euros y el gel de baño de 490 ml lo puedes adquirir en cualquier tienda de Mercadona por solo 1,80 euros. Por este precio no podemos dejar escapar estos productos de edición limitada.