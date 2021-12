Mercadona pone a la venta una colección de maquillaje inspirada en el espacio

Como no podía ser de otra manera, Mercadona, el supermercado valenciano que no deja indiferente a nadie, saca por estas fechas, justo antes de las fiestas navideñas sus productos más esperados para que podamos ser los mejores anfitriones, y cómo no, los supermercados se llenan de gente que va buscando alguna novedad para poder poner en las infinitas comidas y cenas que nos esperan por delante. Pero no solo hablamos de productos de alimentación, sino que Mercadona también arrasa en su sección de Perfumería y Cosmética, ya sea por sus estuches de colonias y fragancias que pueden ser un regalo perfecto de cara a estas fechas o con ediciones limitadas que nos dejan impactados por su precio y por su belleza.

Una de las novedades estrella de la Perfumería de Mercadona es la esperada Colección Cosmic, decimos esperada porque en las redes sociales no paraban de preguntarse cuándo el supermercado propiedad de Juan Roig la pondría a la venta, pues bien, ya no hay que esperar más, porque ya puedes comprar esta esperada colección que está inspirada en el espacio y sus destellos, la cual incluye dos tipos de productos: por un lado un lote de perfumes , tanto para él como para ella, y una colección de cosmética que analizaremos más en profundidad.

Edición limitada “Cosmic”

La colección de Cosmética Cosmic te ofrece una gama infinita de posibilidades para los días y noches de fiesta, ya sabes si quieres estar brillante como el cosmos, no dudes en probarla. Hay distintos productos en esta edición , que recordamos es limitada, así que si quieres hacerte con uno o varios de los productos de esta edición hazlo ahora o cuando vayas a comprarlos estarán agotados y ya no se repondrán.

Entre los productos que puedes encontrar en esta edición limitada Cosmic de venta en Mercadona está una paleta de sombras con 9 tonos de sombras de ojos mate, satinadas y metálicas. Con colores otoñales e invernales que van desde marrones, burdeos hasta negros, además el estuche tiene un espejo en su interior. El precio es de 6 euros.

Cosmic, una colección cósmica. Edición limitada de Mercadona FOTO: Mercadona

Otro de los productos es un perfilador de ojos dúo. Consta de dos colores, uno negro con destellos y por el otro lado gris plata con destellos de purpurina , ya dijimos que brillarías con estos productos. Su precio es de 3,50 euros.

Una máscara de pestañas es el producto top por excelencia, y en esta edición limitada no iba a ser menos, la máscara de pestañas de color negro de la edición Cosmic, define y aporta volumen a las pestañas, además es modulable para aplicar varias capas y darle más volumen.

Cosmic, una colección cósmica. Edición limitada de Mercadona FOTO: Mercadona

El iluminador de textura aterciopelada y acabado multirreflejo en formato diamante es otro de los productos de esta gama. Se debe aplicar con brocha para dar luz a las mejillas, escote, hombros , o con pincel para zonas más pequeñas como el arco de las cejas, el tabique de la nariz...

En esta edición limitada no nos podemos olvidar de las uñas y los labios, dos de los grandes protagonistas, por eso Mercadona lanza Lips Cosmic , un fluido de labios mate de larga duración que se transforma al entrar en contacto con tus labios. Se debe aplicar , dejarlo secar y juntar los labios. Su textura mate se transforma al instante en un elefante fluido resplandeciente. Y la laca de uñas en tonos terracota y glitter para transformar por completo el acabado y color de tu manicura y darle una apariencia cósmica. Cada esmalte cuesta 3,50 euros.

Seguro que con esta edición limitada y a estos precios serás como una estrella brillante en las comidas y cenas familiares de estas fechas tan importantes.